El Athletic Club despega a costa de un Elche negado

Gorka Guruzeta, Athletic Club - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club venció (2-1) al Elche este viernes en el inicio de la jornada 25 de LaLiga EA Sports para afianzar su reacción en la tabla en busca de la zona europea, mientras el equipo ilicitano mantiene su mala dinámica bajo el acecho de la zona de descenso.

El equipo de Ernesto Valverde fue mejor y mereció más que un Elche con apenas ocasiones y que tuvo en su portero Matías Dituro a su mejor jugador. Los goles se hicieron esperar en San Mamés, en especial por culpa del meta visitante, y Gorka Guruzeta adelantó a los vascos pasada la hora de encuentro.

Los de Eder Sarabia encontraron el empate al instante, un penalti que convirtió André Silva, pero tampoco tuvieron mayor reacción. El partido pareció morir sin mucha más ofensiva, pero sobre el minuto 90, los locales firmaron el 2-1 de penalti, doblete de Guruzeta. La amarga protesta visitante por la acción no evitó que el Elche siga sin ganar fuera de casa esta temporada, ni en lo que va de 2026.

El Athletic, que se coloca con 34 puntos llamando a la zona noble con su tercera victoria seguida, asedió de inicio en el clásico fuerte arranque de San Mamés. Pese a las bajas, de nuevo sin Nico Williams, el equipo de Valverde generó peligro, en especial con los errores en salida de balón de Dituro. El meta del Elche se desquitó con buenas paradas, sobre todo a Iñaki Williams, mientras que Oihan Sancet mandó fuera otro mano a mano.

Tras media hora metido en su campo, el Elche logró asomar en campo rival, como en una carrera de Álvaro Rodríguez que pudo ser de mayor peligro si hubiese visto a André Silva. La mejor de Iñaki fue la última antes de un segundo tiempo con menos ritmo, menos ocasiones hasta otra de Sancet que paró también Dituro. Entonces, volvió el ida y vuelta y ahí los goles y la polémica.

En un ataque de manual, el balón a banda lo devolvió Yuri para el remate a gol en área pequeña de Guruzeta. Aún Sancet tuvo otra más, pero tras apenas dos minutos Iñigo Lekue cometió penalti sobre Germán Valera, protestado por los locales porque el jugador ilicitano ya había centrado. Con suspense por un doble toque que obligó a repetir el lanzamiento, André Silva convirtió el 1-1.

Los cambios apenas movieron un tramo de poco chicha, de miedo a perder o de falta de fuerzas, pero ya sobre la bocina, un centro al área visitante provocó el penalti de Pedro Bigas a Aymeric Laporte, una patada en la cara, aunque también de estas acciones residuales, con el balón ya en otra parte y sin haber rematado el central rojiblanco, que tampoco convencieron a los de Sarabia. El VAR avisó y Hernández Hernández siguió el criterio de la primera.

Guruzeta firmó el 2-1 en el minuto 89 para un Athletic que despega, confiando aún en su temporada y con la opción de meterse en la final de Copa del Rey. Mientras, un Elche negado, muy poco productivo y en crisis de resultados, se queda a merced del resto de la jornada para no caer a la zona de descenso con 25 puntos.