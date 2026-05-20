El Athletic Club presenta una primera equipación con rayas más finas para el próximo curso

Los jugadores Oihan Sancet y Nico Williams y la jugadora Ane Elexpuru posando con la nueva camiseta del Athletic Club. - ATHLETIC CLUB

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club, de la mano de Castore, ha presentado este miércoles su primera equipación para la temporada 2026-27 bajo el lema de 'Gure Nortasuna' (Nuestra Identidad), una indumentaria que estrenará este sábado, 23 de mayo, ante el Real Madrid, en el encuentro de la jornada 38 de LaLiga que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu.

"Se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club: un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida", apunta el comunicado emitido por el club vasco.

Cada una de las siete rayas de la elástica simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del Club. "Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda", concluye.