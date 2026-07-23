Publicado 23/07/2026 10:49

El Athletic Club presenta la tercera equipación con el azul como protagonista

El Athletic Club presenta la tercera equipación con el azul como protagonista.
El Athletic Club presenta la tercera equipación con el azul como protagonista. - ATHLETIC CLUB

   MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Athletic Club y Castore han presentado la tercera equipación que lucirán los leones durante la nueva temporada 2026-27, una indumentaria de color azul claro que sitúa a San Mamés en un cielo figurado, sin límites.

   Con el color celeste predominante, la camiseta incorpora parejas de líneas blancas oblicuas y horizontales que simulan "las lamas de la cubierta del estadio". "Al ubicar San Mamés en el cielo, la equipación también homenajea a la familia athleticzale, que siempre acompaña al equipo, sin límites ni fronteras, en todo momento y en cualquier lugar", apunta el comunicado emitido por el club.

   La tercera equipación del Athletic Club para la campaña 2026-27 ya se encuentra disponible para su compra tanto en tiendas física como online.

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