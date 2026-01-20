Un Athletic en cuadro se juega su supervivencia europea en Bérgamo

Archivo - Gorka Guruzeta of Athletic Club celebrates after scoring the team's first goal during the UEFA Champions League 2025-26 League Phase MD3 match between Athletic Club and Qarabag FK at San Mames on October 22, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club visita este miércoles el New Balance Arena de Bérgamo para medirse a la Atalanta (21.00/M+ Liga de Campeones 2), en la jornada siete de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los rojiblancos, que no podrán contar con varios de sus mejores jugadores, necesitan lograr su primer triunfo a domicilio en la competición si quieren llegar al duelo de la última jornada ante el Sporting de Portugal en San Mamés con opciones de meterse en la ronda de 'playoffs'.

Se juega su permanencia en la máxima competición europea el Athletic Club, y lo hará sin algunos de sus jugadores más determinantes. Ni los hermanos Williams, ni Aymeric Laporte, ni Yuri Berchiche, ni Alex Berenguer estarán presentes en la 'final' de Bérgamo. Las lesiones y la precaución ante un importantísimo duelo de Liga el próximo sábado ante el Sevilla, han hecho que Ernesto Valverde no fuerce en una Champions que, hasta el momento, está viniendo grande a los leones.

Tras los primeros seis partidos, los leones suman cinco puntos en su casillero, ocupando la 29ª posición al inicio de la jornada, a dos unidades de los puestos de 'playoffs'. Eso sí, en su último encuentro de Champions dejaron muy buenas sensaciones en el empate ante el actual campeón, el PSG (0-0), en San Mamés. Sin embargo, un inicio de 2026 decepcionante en el que sólo han conseguido ganar en Copa del Rey --ante la Cultural Leonesa (3-4)-- ha devuelto el pesimismo al equipo.

Tanto es así que, pese a que un triunfo en Bérgamo les dejaría en una situación favorable para seguir vivos en Champions, el 'txingurri' ha priorizado el duelo liguero ante el Sevilla. Y es que, en la competición doméstica no ganan desde el 6 de diciembre, alejándose cada vez más de los puestos europeos (8) a la vez que se acerca el descenso, ya a cinco puntos. Aun así, intentarán aprovechar el buen momento de jugadores como Unai Gómez y Gorka Guruzeta, que apuntan a titulares.

El mediapunta de Bermeo y el ariete guipuzcoano han marcado dos goles cada uno en los últimos dos duelos del Athletic Club. Además, Guruzeta es el máximo goleador del equipo en Liga de Campeones, donde ya ha visto puerta en el único triunfo ante el Qarabag (2) y frente al Dortmund (1). Ambos, junto a Robert Navarro y Oihan Sancet apuntan a un once titular, al que regresaría Adama Boiro en el lateral izquierdo y Andoni Gorosabel al costado derecho, así como Alejandro Rego en la medular.

Todo ello para intentar doblegar a una Atalanta que está mostrándose especialmente fiable la Liga de Campeones, donde ocupa la quinta posición con 13 puntos. La DEA sólo ha caído en el Parque de los Príncipes ante el PSG (4-0), sumando siete de los nueve puntos que han disputado como locales. Y es que en Bérgamo, los de Raffaele Palladino han derrotado esta temporada a equipos como el Chelsea (2-1) y han ganado seis de sus últimos siete partidos.

Buenos resultados que están consiguiendo, en parte, por la gran solidez defensiva mostrada por el equipo. Y es que sólo han encajado dos goles en los últimos cinco partidos europeos, manteniendo su portería a cero ante el Slavia de Praga, el Olympique de Marsella y el Eintracht de Fránfort. Un rendimiento que le ha permitido sacar rédito de los tantos que ha marcado, ya que es la cifra más baja de un equipo entre los 17 primeros clasificados.

En lo deportivo, la Atalanta no podrá contar con el defensa neerlandés Mitchel Bakker, lesionado, ni con su flamante último fichaje, Giacomo Raspadori, que no puede jugar la competición al no estar inscrito, mientras que el albano Berat Djimsiti y Raoul Bellanova son duda. Sí estarán, y de inicio, el belga Charles De Katelaere y el montenegrino Nikola Krstovic liderando el ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATALANTA: Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Hien, Ahanor, Bernasconi; de Roon, Ederson; De Katelaere, Zalewski; y Krstovic.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Rego, Jauregizar; Unai Gómez, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NER).

--ESTADIO: New Balance Stadium (Bérgamo).

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones 2.