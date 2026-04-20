El Athletic decide su lucha en San Mamés y el Betis busca renacer en Girona

Archivo - Oihan Sancet of Athletic Club in action during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and FC Barcelona at San Mames on March 8, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club recibe este martes en San Mamés a CA Osasuna (19.00 horas), en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos necesitan la victoria para alejar de manera casi definitiva el descenso y meterse de lleno en una lucha europea a la que también quiere apuntarse su rival, mientras que el Real Betis necesita el triunfo en Girona (21.30 horas) para acabar con una racha de cinco partidos sin ganar para seguir firme en la quinta plaza.

El Athletic Club vuelve a San Mamés 10 días después de la dolorosa derrota liguera ante el Villarreal. Los de Ernesto Valverde vuelven a ver de cerca el fantasma del descenso a pesar de estar más cerca de los puestos europeos (4) que de los tres últimos clasificados (6). Así, la urgencia de conseguir el triunfo ante Osasuna, un rival que sólo ha ganado en una de sus últimas siete visitas, es alta.

Y es que la racha del Athletic no invita al optimismo de cara al final de temporada. Han perdido en cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros, en parte por la fragilidad defensiva mostrada durante todo el curso, que hace que no mantengan la portería a cero desde la victoria en la jornada 15 ante el Atlético de Madrid (1-0). Además, Osasuna encadena tres jornadas sin conocer la derrota --dos empates y una victoria--, y ganar en San Mamés lo colocaría a dos puntos del sexto puesto.

En lo deportivo, por segunda jornada consecutiva, Valverde tendrá a su disposición a toda la plantilla a excepción del lesionado Beñat Prados, por lo que tendrá que descartar a dos jugadores. Ante el Villarreal, Jesús Areso fue uno de los damnificados, ahondando en los problemas con el lateral derecho, donde Iñigo Lekue fue titular. El que sí estará seguro, y se le espera de titular, será Nico Williams, al que cada vez se le nota mejor físicamente. En los rojillos, Alejandro Catena y Asier Osambela serán baja por sanción.

En Montilivi, el Real Betis buscará reencontrarse con el triunfo tras sufrir una de las semanas más duras con el empate ante Osasuna y la eliminación europea a manos del SC Braga. Un resultado duro que se suma a las siete jornadas ligueras que encadenan sin conseguir el triunfo, que han hecho que se les escape por completo las opciones de auparse al Top 4. Eso sí, aunque las opciones de que el quinto puesto de acceso a Champions, el equipo de un discutido Manuel Pellegrini sigue siendo el mejor colocado para acabar en la quinta posición la Liga.

Mucha mejor inercia tiene el Girona, que a la victoria en su último encuentro como local frente al Villarreal (1-0) le dio continuidad con un empate en el Santiago Bernabéu (1-1). Además, sólo han perdido uno de los últimos seis encuentros ligueros que ha jugado como local --cuatro victorias--. Unos resultados que han hecho que alejen los puestos de descenso hasta los seis puntos, una distancia que les permite soñar con los puestos europeos.

En el apartado de bajas, el Real Betis no podrá contar con el sancionado Antony, ni los lesionados Diego Llorente y Junior Firpo, mientras que la buena noticia es que Isco Alarcón podría volver a contar con minutos desde finales de noviembre. En el lado rojiblanco, Michel no podrá contar con los lesionados Abel Ruiz y Vladyslav Vanat, por lo que la punta de ataque podría ocuparla Claudio Echeverri.

Una jornada de martes que completarán en Son Moix el RCD Mallorca y el Valencia en un duelo directo por evitar los puestos de descenso. Bermellones (34) y che (35) llegan separados por un único punto en la tabla clasificatoria y con el descenso asechando, por lo que sumar los tres puntos no sólo supone un chute de confianza y posibilidades para la permanencia, sino que hunde a un rival.

En esas, el Mallorca se encomienda a la buena racha como local, donde encadena tres victorias consecutivas, así como al momento goleador de su estrella Vedat Muriqi. El kosovar acumula 21 goles en Liga, en la que es su mejor temporada como profesional, y ha marcado tres tantos en sus últimos tres partidos. En el lado valenciano, que sólo ha sumado tres puntos de los últimos 12 en juego, necesitan recuperar la competitividad que les llevó en el mes de marzo a ilusionarse con cotas más altas.

En cuanto a las ausencias, Martín Demichelis tendrá las importantes bajas de Zito Luvumbo, asistente en la victoria ante el Rayo, y el capitán Antonio Raíllo, mientras que en el Valencia llegará con la defensa en cuadro tras las lesión de Unai Núñez, que se suma a las de Copete, Diakhaby, Foulquier y Cömert. Así, Carlos Corberán tendrá que reconvertir a un jugador a la posición de central, siendo Pepelu el favorito para hacerlo.

PARTIDOS DE LA JORNADA 33 DE LALIGA EA SPORTS

Martes 21.

Mallorca - Valencia. Soto Grado (C.Riojano) 19.00 horas.

Athletic Club - Osasuna. García Verdura (C.Catalán) 19.00 horas.

Girona - Real Betis. Galech Apezteguía (C.Navarro) 21.30 horas.

Real Madrid - Alavés. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.30 horas.

Miércoles 22.

Elche - Atlético de Madrid.19.00 horas.

Real Sociedad - Getafe.20.00 horas.

Barcelona - RC Celta.21.30 horas.

Jueves 23.

Levante - Sevilla.19.00 horas.

Rayo Vallecano - Espanyol.20.00 horas.

Real Oviedo - Villarreal.21.30 horas.