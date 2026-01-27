El Athletic se encomienda a San Mamés para hacer historia en Champions

Gorka Guruzeta celebrate the goal with the team mates during the UEFA Champions League, League phase, MD7 football match between Atalanta BC and Athletic Club on 21 January 2026 at Gewiss Stadium in Bergamo, Italy - Photo Alessio Morgese / DPPI - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se enfrenta este miércoles al Sporting de Portugal en San Mamés (21.00 horas), en la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los rojiblancos pueden lograr el pase a los 'playoffs' de la competición ante un rival que se juega acabar entre los ocho mejores equipos de la primera fase y acceder de manera directa a los octavos de final.

San Mamés dictará sentencia sobre la permanencia del Athletic Club en la Champions League. Los rojiblancos llegan a la última jornada de la fase liga de la máxima competición continental 23º, con 8 puntos y un escenario muy favorable para colarse por primera vez en su historia en una eliminatoria de Champions. Un objetivo que los de Ernesto Valverde alcanzarían casi con seguridad si logran los tres puntos.

Pese a ello, no lo tendrán fácil ante el Sporting de Portugal, que arranca la última jornada en la 10ª posición con 13 puntos, los mismos que el sexto clasificado, por lo que un triunfo en San Mamés podría auparles al top 8 y los octavos de final del torneo, una ronda que no alcanzan desde 2022. Además, los portugueses, que vienen de ganar al PSG en la pasada jornada (2-1), encadenan tres victorias entre todas las competiciones.

Vital será que el Athletic Club y San Mamés sean los de las grandes citas. Y es que, la marcha del equipo rojiblanco esta temporada está marcada por la irregularidad, no consiguiendo encadenar dos triunfos desde el mes de agosto. Además, llegan al duelo después de una dura derrota en Liga ante el Sevilla (2-1), que les ha dejado a sólo tres puntos del descenso y tocados en lo anímico en una semana clave para el devenir de la temporada donde, más allá del duelo de Champions, recibirán el próximo domingo a la Real Sociedad.

Sin embargo, la histórica oportunidad hace que la competición doméstica quede a un lado. Más aún cuando el rival es el Sporting de Portugal, protagonista en la última gesta europea del Athletic Club. Y es que, en 2013, los leones, entonces entrenados por Marcelo Bielsa, consiguieron el pase a la final de la Liga Europa ante los portugueses (3-1), con un gol en los instantes finales de Fernando Llorente que sigue en la retina de la parroquia rojiblanca.

Esta vez, no hará falta remontar un gol de desventaja, ya que el triunfo metería, salvo una gran carambola, al Athletic en la siguiente fase. De hecho, el empate también podría valerles, aunque dependiendo de lo que hagan otros equipos como Benfica, Nápoles, Olympiacos, Copenhague, Brujas, Bodo/Glint, Mónaco, Bayer Leverkusen y PSV. También mantendría opciones de clasificarse con una derrota, aunque muy remotas.

La mala noticia para el Athletic es la cantidad de bajas importantes con las que tendrá que afrontar el partido. A la obligada ausencia por sanción de Mikel Jauregizar, jugador de campo más utilizado por Valverde en la temporada, se suman la de los lesionados hermanos Williams y Aymeric Laporte. Así, los rojiblancos se encomiendan al estado de forma de Robert Navarro y Gorka Guruzeta, y al hombre de las grandes noches, Alex Berenguer.

Navarro y Guruzeta ya fueron protagonistas en la remontada en Bérgamo ante la Atalanta. Un partido en el que el extremo participó en los tres goles --anotó uno y asistió en los otros dos-- y el delantero inició la remontada. Además, Berenguer, héroe de la Cartuja, ya fue decisivo en una de las victorias más importantes en casa de la temporada, anotando el tanto del triunfo liguero ante el Atlético de Madrid.

Pero más allá de lo ofensivo, los leones también necesitan mejorar las prestaciones defensivas ofrecidas desde que comenzara 2026, ya que han encajado 16 goles en los seis partidos que han disputado. Y no será sencillo para una zaga que llega con Dani Vivian entre algodones y que tendrá que hacer frente a una ofensiva portuguesa liderada por dos ex de la Liga, Luis Suárez y Francisco Trincao.

El ex de Granada y Almería, máximo goleador de los lusos, viene de dar el triunfo ante el PSG con un doblete y acumula 21 goles este curso, cuatro de ellos en Champions. Por su parte, el ex del FC Barcelona es el catalizador ofensivo del equipo lisboeta, ha repartido tres asistencias en los últimos cuatro duelos y es el segundo máximo realizador del Sporting en Champions con tres tantos. Eso sí, Rui Borges no podrá contar con el desequilibrio de Geovany Quenda, lesionado.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Yuri, Boiro; Rego, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

SPORTING DE PORTUGAL: Silva; Fresneda, Ignacio, Matheus Reis, Mangas; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, Araujo; y Suárez.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE).

--ESTADIO: San Mamés.

--Hora: 21.00/M+ Liga de Campeones 4.