El Athletic esquiva la trampa de Las Gaunas en los penaltis

El campeón sufrió ante el Logroñés para superar su estreno y llegar a octavos de final antes de la Supercopa

Isco brilla en El Alcoraz, Osasuna gana en Tenerife y el Almería golea al Sevilla

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club superó de manera agónica su estreno como vigente campeón en la Copa del Rey al eliminar este sábado en los penaltis al Logroñés en dieciseisavos de final, con billete también para el Real Betis Balompié, el CA Osasuna y la UD Almería.

Los de Ernesto Valverde estuvieron cerca de caer en la trampa de un Logroñés que venía de cargarse al Girona en los penaltis. El conjunto riojano, de Segunda Federación, fue valiente de nuevo, con una defensa adelantada y sin renunciar al ataque, y no cometió ni un error atrás. Así, el Athletic, en racha de más de dos meses sin perder un partido, apenas tuvo un par de buenas ocasiones, sendos disparos de Ander Herrera y de Álex Berenguer.

Tras la rotación en el once, la entrada de Iñaki y Nico Williams a la hora de encuentro sonó a zafarrancho en los visitantes, pero el vigente campeón no supo perforar la buena defensa local. El Logroñés se mantuvo de pie e incluso los 90 minutos terminaron en campo de un Athletic que no supo generar peligro en su mayor posesión.

En la prórroga, los de Valverde masticaron la jugada con peligro y fue en el 115' cuando llegó la mejor ocasión del partido, un disparo de Nico Williams envenenado por tocar en el defensa que sacó de manera magistral Kike Royo. Sobre la bocina, Berenguer llegó a ver puerta, pero la jugada estaba anulada por haber salido el balón, aunque para Nico no estaba ni mucho menos claro.

En la tanda de penaltis, esta vez sin el heroico Pol Arnau bajo palos, el Logroñés falló los lanzamientos de Alejandro Gualda e Imanol Sarriegi, mientras que Nico Williams mandó a las nubes el suyo. El mal estado del punto de penalti añadió suspense a un desenlace que sonrió al campeón con el 3-4 de Unai Gómez. Mucho estrés y desgaste para los 'leones' antes de la Supercopa en Yeda, con la semifinal el miércoles contra el FC Barcelona, aunque sin duda peor hubiese sido con un inesperado tropiezo.

Por otro lado, en El Alcoraz, el partido se decantó a favor del Betis con un único gol de Isco Alarcón pasada la media hora; fue con un remate sutil y brillante de 'trivela', dentro del área rival y que entró junto al poste más alejado. Entre tanto, Giovani Lo Celso estrelló dos buenos zurdazos, primero en el larguero y luego en un poste a media altura.

Por parte del Huesca, Jordi Martín tuvo la ocasión más clara antes del descanso con otro zurdazo al borde del área y que se marchó alto. En la segunda mitad, el propio Isco marcó con una bonita volea de diestra, pero todo quedó anulado por falta previa de su compañero Vitor Roque.

Aun así, no corrió peligro el billete bético hacia la siguiente fase del torneo del 'K.O.', donde también estará Osasuna después de vencer en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Abrió el marcador Jorge Herrando en el 7', de remate con la espalda al saque de un córner, y José León se metió gol en propia en el 25', al despejar mal otro saque de esquina.

Aunque León se resarció con el 1-2 antes del descanso, un zurdazo raso desde fuera del área que tropezó en un adversario, el Tenerife quedó eliminado y no brindó una victoria al estreno en su banquillo de Álvaro Cervera. Tampoco está Xavi García Pimienta para tirar cohetes de año nuevo por su trayectoria en el Sevilla, que también se despidió.

De poco sirvió que Isaac Romero pusiera el 0-1 en el minuto 5 con un zurdazo a la media vuelta, dentro del área y a ras de césped, ya que el protagonista fue Luis Suárez tras el descanso para el Almería. Eso sí, el empate (49') fue un golazo de Marezi Milovanovic, merced a un derechazo desde el balcón del área y que se coló por la escuadra de la portería visitante.

En el 55', Suárez culminó la remontada con un tiro a bocajarro en un contragolpe. Y en el 78', una acción similar acabó con varios jugadores del Almería llegando en tromba para rematar un centro de Arnau Puigmal, que Suárez cazó rápido. El actual pichichi de Segunda División redondeó su tarde metiendo su tercer gol, de penalti, en el descuento.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LOS 1/16 DE LA COPA DEL REY MAPFRE.

-Viernes.

Pontevedra - Mallorca 3-0.

Racing de Ferrol - Rayo Vallecano 1-3.

Granada - Getafe 0-1.

-Sábado.

Huesca - Betis 0-1.

Tenerife - Osasuna 1-2.

Almería - Sevilla 4-1.

Barbastro - Barcelona 0-4.

UD Logroñés - Athletic Club 0-0 (3-4 en penaltis).

Marbella - Atlético de Madrid 0-1.

-Domingo 5 de enero.

Ourense - Valladolid 12.00.

Elche - Las Palmas 12.00.

Cartagena - Leganés 15.30.

Ponferradina - Real Sociedad 15.30.

Racing de Santander - Celta de Vigo 15.30.

-Lunes 6.

CD Minera - Real Madrid 19.00.

-Martes 7.

Eldense - Valencia 21.00.