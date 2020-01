El Athletic frustra el sueño del Tenerife en la tanda de penaltis

Publicado 28/01/2020 23:52:19 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club jugará los cuartos de final de la Copa del Rey después de eliminar al Tenerife en una eliminatoria que se decidió en la tanda de penaltis (3-3 y 2-4) después de resucitar en el tiempo de prórroga gracias a un gol de Yuri Berchiche a dos minutos para el final del encuentro.

El equipo de Gaizka Garitano impidió al Tenerife continuar su sorprendente trayectoria en la Copa de la forma más dolorosa. Los canarios ya se veían entre los ocho mejores, pero la heroicidad de los vascos -que disputaron todo el partido con uno menos- acabó privando a los locales de alcanzar los cuartos, algo que no logran desde 1996.

El choque fue una auténtica locura, pero sobre todo durante los primeros 20 minutos tras la expulsión de Iago Herrerín en la segunda jugada. El portero bilbaíno detuvo en seco a Moore y el colegido no dudó en expulsarle al ser el último jugador. La falta, que tardó más de cuatro minutos en sacarse, acabó en las manos de Iñaki Williams y el árbitro señaló el punto de penalti. Ningún comienzo hubiese sido peor para los rojiblancos.

Joselu no falló desde los once metros ante un Jokin Ezkieta que debutó con los 'leones' en una situación adversa. El portero del filial no pudo detener el lanzamiento, pero los de Garitano replicaron muy pronto con un gol de Iñaki Williams, el mismo que había provocado la pena máxima. La 'pantera' metió el pecho en un remate de Raúl García para sorprender a Ortolá.

Pero ahí volvió a responder el equipo del 'Pipo' Baraja con una jugada del canterano Elliot Gómez que regaló un balón a Joselu en el corazón del área. El delantero chicharrero, fichado apenas hace 11 días, marcó de volea y colocó el 2-1 que permaneció en el electrónico hasta diez minutos después de la reanudación.

Un error defensivo en la entrega permitió a Williams disfrutar de un mano a mano con Ortolá y la llevó al fondo de las mallas con un suave toque de interior. El tanto estabilizó el partido, pero los canarios fueron quienes buscaron más la portería contraria dada su superioridad numérica. Joselu estuvo cerca del 'hat-trick' con un taconazo en el área pequeña a diez minutos del final.

Sin embargo, el gol no llegó y sí la prórroga, donde los locales igualaron las fuerzas al quedarse con un jugador menos por doble tarjeta de Carlos Ruiz, precisamente el mismo futbolista que fue expulsado el pasado fin de semana en el derbi canario. La mejor ocasión en el alargue fue de Milla con una falta que se marchó alto hasta que otro penalti, esta vez de Lekue a Nahuel, volvió a dar ventaja al 'Tete'.

Dani Gómez no desaprovechó la oportunidad. El canterano del Real Madrid marcó con mucha seguridad y pareció haber zanjado un partido histórico para los de casa, pero no fue así. Un zapatazo de Yuri entró ajustado al palo y llevó la eliminatoria a la tanda de penaltis. Fue entonces cuando Joselu y Moore no acertaron con la meta bilbaína. Sí lo hizo Villalibre en el quinto y definitivo. El Athletic estará en el sorteo de este viernes entre los ocho mejores de la Copa.