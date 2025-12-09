El Athletic pone a prueba su resurgir ante el campeón

Unai Simon of Athletic Club reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club recibe este miércoles al Paris Saint-Germain en San Mamés (21.00 horas), en la jornada seis de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido clave para los rojiblancos que necesitan puntuar ante el actual campeón de Europa si quieren mantener intactas sus opciones de meterse en los 'playoffs' de la competición.

San Mamés vive este miércoles su tercer partido grande en ocho días. El Athletic Club recibe en la Catedral del fútbol español al campeón de Europa, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Un duelo clave para su supervivencia en la competición al que llegan con la moral alta tras reencontrarse con su mejor versión en la victoria del pasado sábado ante el Atlético de Madrid (1-0).

Los pupilos de Ernesto Valverde necesitaban un triunfo de prestigio y recuperar la comunión con la grada después de caer de manera contundente ante el Real Madrid, y lo hicieron. El Athletic recuperó la intensidad que le llevó al éxito en las últimas temporadas, así como una gran actuación de sus jugadores más determinantes, Nico Williams, Oihan Sancet y Álex Berenguer. Además, también brilló en defensa consiguiendo la tercera portería a cero de Unai Simón en los últimos cuatro partidos.

Ahora, el reto ante el vigente campeón de Europa es dar continuidad a ese triunfo liguero en la máxima competición continental. Una Liga de Campeones en la que no se puede permitir más traspiés después de haber sumado sólo cuatro puntos en las primeras cinco jornadas, lo que tiene al equipo en la 27ª posición, a dos puntos de los puestos de 'playoffs'. Pero no será fácil ante un PSG que viene de golear en liga al Stade Rennais (5-0) y que es segundo en la fase liga de la Champions con sólo un tropiezo, ante el Bayern Múnich (1-2).

Además, los leones tendrán que sobreponerse a los problemas en el eje de la zaga, donde no podrán actuar ni el sancionado Aitor Paredes ni el lesionado Aymeric Laporte. Así, Valverde podrá contar con sólo con un central de la primera plantilla, Dani Vivian, teniendo que optar por reconvertir a Yuri Berchiche o Iñigo Lekue, o dar la alternativa al defensor del filial Jon de Luis, que ha entrado en la convocatoria.

La buena noticia para los bilbaínos, que ya saben lo que es ganar al PSG en Bilbao --2-0 en la fase de grupos de la Liga Europa 2011-12--, es que no tendrán que frenar al actual Balón de Oro, Osumane Dembélé. El francés no ha entrado en la convocatoria a causa de una gripe, por lo que se espera que Gonçalo Ramos o Kang-in Lee ocupen su lugar en el once. El luso viene de marcar en el último encuentro liguero, aunque el coreano ha estado de inicio en cinco de los últimos seis partidos.

Sí que se han recuperado a tiempo dos titulares habituales para Luis Enrique como Desiré Doué y Nuno Mendes. Ambos se han perdido los últimos encuentros por lesión, por lo que lo normal sería que esperaran su oportunidad desde el banquillo. Sin embargo, la sanción de Lucas Hernández, que vio la roja en la victoria del PSG ante el Tottenham, precipitaría la vuelta al once del lateral portugués.

El Athletic necesitará, si quiere sacar algo positivo, que su estrella esté a la altura en un partido grande. Nico Williams cada vez parece más recuperado de su pubalgia y ha encadenado tres titularidades por primera vez desde el mes de agosto, continuidad a la que ha respondido con grandes partidos, un gol y una asistencia. Además, debería aprovechar que Zaire-Emery ocupará el lateral derecho ante la baja de Achraf Hakimi.

También será importante que Berenguer vuelva a aparecer en una gran noche. El extremo navarro marcó el gol del triunfo ante el Atlético de Madrid y fue clave en la victoria frente al Levante con dos asistencias. Además, la vuelta de Sancet le permite volver a la banda, donde ofrece sus mejores prestaciones. Aun así, al 'lince' se le sigue resistiendo su primer gran partido en la máxima competición continental.

Por último, será clave para el devenir del partido quien se imponga en el centro del campo, si el trabajo y el despliegue físico de Mikel Jauregizar y, presumiblemente, Alejandro Rego, o la calidad de Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz. Y es que el Athletic apunta a ser fiel a su estilo y apostar por una presión alta, en la que intentará ahogar una de las salidas de balón más pulcras del fútbol europeo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso, Vivian, Yuri, Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, Neves; Kang-in Lee, Barcola y Kvaratskhelia.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.