Athletic y Real Sociedad enfrentan sus rachas en un desigual derbi vasco

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Real Sociedad enfrentan sus rachas opuestas este domingo en el derbi vasco de San Mamés (21.00 horas), en una vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports en la que el Real Betis espera defender su plaza europea frente al Valencia CF (16.15 horas) y en la que el RC Celta aspira a arrebatársela en Getafe (18.30 horas).

En Bilbao, vizcaínos y guipuzcoanos llegan a la cita separados únicamente por tres puntos en la tabla, pero con sensaciones completamente encontradas. Los de Ernesto Valverde, que el miércoles se despidieron de la Liga de Campeones con una derrota ante el Sporting de Portugal (2-3), no vencen en LaLiga desde el 6 de diciembre, encadenando un empate y cuatro tropiezos, el último de ellos ante el Sevilla FC (2-1).

Un punto de 15 posibles que ha dejado al equipo en la decimotercera posición con 24 unidades, solo tres más que la antepenúltima plaza, la primera de las de descenso. Ahora, afronta el derbi en busca de un impulso anímico antes de pensar en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Valencia.

Por contra, los donostiarras acuden a San Mamés en un momento dulce, después de siete encuentros consecutivos sin caer entre todas las competiciones y tras enlazar tres triunfos frente a Getafe (1-2), FC Barcelona (2-1) y Celta (3-1). Lejos de la complicada situación con la que empezaron diciembre y que provocó la destitución de Sergio Francisco, el cuadro 'txuri urdin' no ha tropezado todavía con Pellegrino Matarazzo en el banquillo.

Los números en estas últimas cinco fechas invictos han permitido a los donostiarras, que el miércoles viven otro derbi vasco en Copa ante el Deportivo Alavés, ascender al octavo lugar con 27 puntos, a siete puntos de la última plaza continental y seis de renta sobre los puestos de peligro.

El Athletic no podrá contar con el sancionado Iñigo Lekue ni los lesionados Oihan Sancet, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, mientras se mantiene pendiente del estado de Dani Vivian e Iñaki Williams. Por su parte, el preparador visitante tendrá que lidiar con las bajas de Take Kubo, Unai Marrero e Iñaki Rupérez, por lesión, y de Duje Caleta-Car, expulsado ante los celestes, y Arsen Zakharyan es duda.

EL BETIS DEFIENDE EL SEXTO PUESTO ANTE UN CRECIDO VALENCIA

En La Cartuja, el Real Betis, después de asegurarse el 'Top 8' en la Liga Europa con su victoria frente al Feyenoord (2-1), recibe a un crecido Valencia con el objetivo de defender su sexta posición, la última de acceso a competición europea.

Los de Manuel Pellegrini, que conservan el puesto de privilegio por la diferencia de goles frente al Celta, que atesora sus mismos 32 puntos -a dos de la quinta plaza-, solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos ligueros, en casa, y han tropezado a domicilio ante Real Madrid (5-1), Real Oviedo (1-1) y Alavés (2-1).

Ahora, regresan a su feudo para medirse con un rival que ha conseguido salir de las posiciones de quema al puntuar en las tres últimas fechas y haber ganado sus dos últimos compromisos ante Getafe (0-1, primera victoria liguera fuera de casa del curso) y RCD Espanyol (3-2), tres contando el choque copero ante el Burgos CF (0-2).

Los valencianistas, cuarto conjunto más goleado de la categoría (33), cuentan ahora con dos puntos de renta (23) sobre la zona de descenso, todo tras encajar una única derrota en sus siete últimos encuentros oficiales. En Sevilla, tratarán de aumentar su distancia sobre el peligro.

Nuevamente, el cuadro verdiblanco llega al duelo con la enfermería llena por las lesiones de Héctor Bellerín, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat, Roro Riquelme, el 'Cucho' Hernández, Giovani Lo Celso y Junior Firpo, unas ausencias a las que se añade la del sancionado Natan. El conjunto 'che' lamentará las bajas de Cristian Rivero, que cumple el segundo de sus tres partidos de sanción, y de Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Thierry Correia, con la duda de César Tárrega.

CELTA Y GETAFE ENFRENTAN SUS NECESIDADES

Por último, en el Coliseum, el RC Celta espera recuperar la senda de la victoria, que interrumpieron el fin de semana pasado en el Reale Arena (3-1), para tratar de asaltar la sexta plaza de los béticos, todo ante un Getafe que necesita un triunfo que le evite acabar la jornada en posiciones de quema.

Desde que cayeran ante el Espanyol el 30 de noviembre, los gallegos, séptimos con 32 unidades, las mismas que el Betis, sumaron 16 de los 18 puntos que se pusieron en juego -cinco triunfos y un empate-, algunos de ellos en recintos complicados como el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la Real cortó esa racha a pesar de jugar con uno menos desde el tiempo extra de la primera parte.

El conjunto de Claudio Giráldez, que empató el jueves con el Estrella Roja (1-1) y que se jugará el pase a octavos de la Liga Europa ante el PAOK de Salónica, visita a un Getafe en peligro y que marca la zona de salvación.

Con 22 puntos, solo uno más que el descenso, el equipo de José Bordalás arrastra ocho partidos sin vencer, siete de ellos en LaLiga y seis de ellos derrotas, y ahora se agarra a las posibles inscripciones, después de que el Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid atendiese parcialmente su solicitud de medidas cautelares ante las prohibiciones de LaLiga y la RFEF por exceder la masa salarial, para tratar de revertir la situación.

El cuadro vigués podrá contar con todos sus hombres salvo Mihailo Ristic, Franco Cervi y Bryan Zaragoza, que podría salir del club, mientras que los azulones no tendrán a los lesionados Borja Mayoral y Davinchi y esperan que se recuperen Yvan Neyou y Abu Kamara, aunque sí tendrán a Abdel Abqar a disposición.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Real Madrid - Rayo. Díaz de Mera Escuderos (C.C.-manchego) 14.00.

Real Betis - Valencia. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15.

Getafe - Celta. Galech Apezteguia (C.Navarro) 18.30.

Athletic Club - Real Sociedad. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.