Athletic y Real Sociedad quieren golpear primero a la entonada Roma y el alicaído United

El jugador del Athletic Club Nico Williams y el de la Real Sociedad Take Kubo.

El jugador del Athletic Club Nico Williams y el de la Real Sociedad Take Kubo. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Athetic Club visita este jueves el Estadio Olímpico de Roma para enfrentarse a la AS Roma (21.00 horas) en la ida de los octavos de final de la Liga Europa con el objetivo de regresar la eliminatoria a Bilbao con ventaja, mientras que la Real Sociedad recibe a un Manchester United en horas bajas en el Reale Arena (18.45), un duelo en el que los donostiarras quieren hacerse fuertes ante su público y golpear primero en la eliminatoria.

El Athletic Club inicia el camino de las eliminatorias en busca de la final de San Mamés y lo hace en el mismo lugar que arrancó su vuelta a la Europa League, en Roma. Sin embargo, muchas cosas han cambiado, y para bien, en ambos equipos con respecto a aquel duelo del mes de septiembre. Los 'giallorossi' ahora están dirigidos por el veterano Claudio Ranieri, que ha devuelto la competitividad al equipo, mientras que el Athletic se presentó en aquel partido de Roma sin Unai Simón, Yeray Álvarez y Oihan Sancet.

Un cruce al que los rojiblancos llegan tras acabar en la segunda posición de la fase liga en la que sólo cayeron derrotados en uno de los ocho partidos. Eso sí, el rendimiento del Athletic Club fuera de casa estuvo un peldaño por debajo del de local. Además, los pupilos de Ernesto Valverde llegan en una mala racha lejos de San Mamés, encadenando cuatro partidos sin lograr el triunfo --dos derrotas y dos empates--.

Pese a esto y a caer derrotado el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid, el conjunto vizcaíno llega en buena dinámica a la eliminatoria, cuarto en LaLiga EA Sports, y con sólo una derrota en los últimos siete encuentros. Además, el técnico extremeño recupera para el partido al máximo goleador del equipo, Oihan Sancet, que regresa tras lesión. Otra de las novedades podría ser la presencia de Maroan Sannadi, que se disputará la titularidad con Gorka Guruzeta.

Claves serán para el Athletic los hermanos Williams, que están mostrando su mejor versión esta temporada cada vez que suenan los acordes del himno de la Europa League. Entre ambos han marcado seis goles y repartido cuatro asistencias, una participación sobresaliente en ataque que ha permitido a su equipo jugar con desequilibrio y verticalidad. En defensa, Daniel Vivian es intocable en el eje de la zaga, y la duda de 'txingurri' está entre Yeray o Paredes y Unai Simón o Julen Agirrezabala.

Enfrente estará una Roma que ha renacido desde la llegada de Claudio Ranieri desde mediados de diciembre. Actualmente, es el equipo más en forma de la Serie A en las últimas 10 jornadas y encadena 11 partidos sin conocer la derrota como locales en todas las competiciones, de los que han ganado 10. De hecho, su última derrota en el Olímpico tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, cuando cayó ante la Atalanta (0-2).

Un estado de forma brillante en el que Paulo Dybala está siendo clave. El argentino cuajó una eliminatoria de 'playoff' brillante ante el Oporto, marcando dos de los tres goles en la vuelta. Además, en los últimos cinco partidos que ha disputado, ha participado en cuatro tantos --tres dianas y una asistencia--. 'La Joya' estará acompañado en el ataque por el ucraniano Artem Dovbyk, que ya sabe lo que es marcar al Athletic esta temporada. El que no estará es el sancionado Leandro Paredes.

LA REAL NO QUIERE DEJAR PASAR LA CRISIS DEL UNITED

Por su parte, el Reale Arena será el escenario del primer envite entre la Real Sociedad y el Manchester United por un billete a los cuartos de final de la Europa League. Una eliminatoria a la que los 'txuri urdin', a pesar de haber tenido que superar al Midtjylland danés en el 'playoff', llega en mucha mejor dinámica, y encadena cuatro triunfos consecutivos como local en Europa, mientras que los ingleses vienen de caer eliminados de la FA Cup y ganar uno de sus últimos cuatro partidos.

Pese a ello, el equipo guipuzcoano tendrá que luchar ante su historia reciente en las competiciones europeas, en las que no logran meterse en los cuartos de final desde la temporada 1988-89. Además, el United se ha convertido en su 'bestia negra' en los últimos años, ya que se han enfrentado hasta en seis ocasiones desde 2013 con sólo un triunfo, en Old Trafford, y como locales no han sido capaces de perforar la meta inglesa, con un balance de dos derrotas y un empate.

Y para poner fin a ambas 'maldiciones', los pupilos de Imanol Alguacil se encomiendan a gran estado de forma de gran parte de su línea de medios. Brais Méndez, Luka Sucic o Take Kubo, que han conseguido ver puerta hasta en seis ocasiones en los últimos seis partidos. Tres jugadores que apuntan al once, junto a Martín Zubimendi, que llega 'tocado', en la medular, mientras que Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson, máximos goleadores del equipo en Europa League, formarían la dupla ofensiva.

En el histórico Manchester United, que firmó una buena fase liga en la que acabó en tercera posición, busca en la segunda competición europea la posibilidad de salvar una temporada nefasta a nivel nacional. Así, buscará ante la Real Sociedad la buena racha que tienen en esta competición en la que, al menos, han estado presentes en los cuartos de final en las últimas cuatro ediciones que han disputado.

Sin embargo, seis de las últimas siete eliminatorias europeas que han enfrentado a los 'diablos rojos' con un equipo español han acabado con su eliminación: Sevilla 22-23, Atlético Madrid 21-22, Villarreal 20-21, Sevilla 19-20, Barcelona 18-19 y Sevilla 17-18--. Además, su hombre gol en la competición, Rasmun Hojlund, está inmerso en una racha de 18 partidos sin marcar, a lo que se suman las bajas jugadores importantes como Harry Maguire, Manuel Ugarte, Lisandro Martínez o Kobbie Mainoo.

Sí estará en el Reale Arena el jugador por el que pasan todos los ataques del United: Bruno Fernandes. El internacional luso está viviendo sus mejores momentos de fútbol de la temporada, y en los últimos cinco partidos ha participado en cuatro goles --dos tantos y dos asistencias--, y será la mayor amenaza para la Real Sociedad.