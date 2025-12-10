Athletic Club - Paris Saint-Germain - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El Athletic ruge ante el PSG y sigue muy vivo

Los de Valverde puntuaron ante el campeón de la Champions bajo el estruendo de San Mamés

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club empató (0-0) este miércoles contra el París Saint-Germain en la jornada sexta de la Champions para mantener sus opciones de avanzar a los cruces, un punto de mérito, ante el vigente campeón, apretando de inicio, sabiendo sufrir y con un arreón final para convencer a un entregado San Mamés.

Los de Ernesto Valverde no negociaron el esfuerzo y dominaron la primera media hora. Después, quizá lo pagaron, pero aguantaron el fútbol preciso de los galos con un gran Unai Simón, y terminaron de con ese punto de competir y luchar que, junto el triunfo ante el Atlético de Madrid en Liga, les enseña el camino a seguir en una irregular temporada complicada también por las lesiones.

San Mamés rugió más si cabe ante el campeón de Europa y el Athletic tuteó a los de Luis Enrique con una fuerte presión, mordiendo en cada balón para llevar el partido al campo rival. En ese fuerte inicio rojiblanco, el PSG respondió con la presión tras pérdida pero los 'leones' fueron empujando hasta asomar a la meta rival con fe en sus opciones.

Una falta directa de Álex Berenguer estuvo cerca de colarse en el 1-0 y a Nico Williams le faltó algo de uno contra uno ante un Warren Zaire-Emery amonestado. Los de Valverde terminaron jugada sin regalar balones a la potente salida parisina, pero el cuadro visitante terminó encontrando huecos antes del descanso.

Vitinha apareció más en la creación de juego y Khvicha Kvaratskhelia cambió de banda con Bradley Barcola. En su primera intervención por la izquierda, el francés ganó la línea de fondo pero Fabián Ruiz no supo qué hacer con el balón. Aún no había tirado a puerta el campeón y justo antes del descanso Unai Simón salvó el 0-1 ante Senny Mayulu. Un serio aviso para los vascos.

Ni un respiro dio el equipo de Luis Enrique en la reanudación, con 15 minutos de dominio total y asedio. Simón sacó otro paradón ante Mayulu, y también la tuvieron Kvaratskhelia y Zaïre-Emery. Dueños del balón y con Vitinha repartiendo juego, el PSG encerró a un Athletic que tragó saliva con un larguero de Barcola cuando tenía solo a Kvaratskhelia al otro lado.

Los tres cambios de golpe de Valverde dieron aire fresco a los locales, mientras que la entrada de Désiré Doué, de vuelta de lesión, y Gonçalo Ramos rebajaron el peligro galo. San Mamés se sumó al cambio de tercio como un Nico Williams que empezó a probar el desborde. Berenger, reciente héroe contra el Atlético, y el jugador del filial Asier Hierro rondaron el éxtasis de la Catedral.

Sin ser muy claras las llegadas, al menos el Athletic pasó a jugar en campo rival, aunque la última fue una doble ocasión de Fabián para el campeón de Europa. Unai Simón y Yuri salvaron bajo palos un punto (5) que mantiene a los vascos en la pelea europea y alimenta la versión competitiva de los 'leones'. El PSG suma 13, aún con deberes para atar el 'Top 8' en las dos últimas jornadas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - PARÍS SAINT-GERMAIN, 0.

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso (Gorosabel, min.73), Vivian, Yuri, Adama; Jauregizar (Rego, min.73), Galarreta (Vesga, min.78), Berenguer, Sancet (Hierro, min.73), Nico Williams; y Guruzeta (Gómez, min.62).

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos (Zabarnyi, descanso), Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Barcola (Ramos, min.78), Kvaratskhelia y Mayulu (Doué, min.62).

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Jauregizar (min.28), Berenguer (min.49) y Unai Cómez (min.93) por parte del Athletic. Y a Zaire-Emery (min.30) en el PSG.

--ESTADIO: San Mamés, 51.772 espectadores.