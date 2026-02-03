Athletic y Valencia se aferran a la salvación de la Copa del Rey

Archivo - Lucas Beltran of Valencia CF competes for the ball with Yuri Berchiche of Athletic Club de Bilbao during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Athletic Club Bilbao at Estadio Mestalla on September 20 - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club visitará este miércoles (21.00 horas/M+ LaLiga) el Estadio de Mestalla para medirse al Valencia CF en los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE, duelo en el que ambos equipos buscarán meterse en las semifinales del torneo del 'K.O.' para ilusionarse en una temporada en la que son rivales directos por mantenerse en LaLiga EA Sports.

La Copa como vía de escape, así están viendo este torneo Valencia y Athletic. Tanto los 'ches' como los rojiblancos, dos históricos del fútbol español, se encuentran inmersos en la lucha por la permanencia liguera, pues la irregularidad está marcando el paso de ambos. Tras 22 jornadas disputadas, están separados únicamente por dos puntos y llegan al encuentro de cuartos tras no ganar en la pasada jornada.

Sin embargo, la Copa está siendo fuente de buenas noticias para los de Carlos Corberán y Ernesto Valverde. El Valencia ha llegado a estos cuartos después de mostrarse solvente en las eliminatorias anteriores, en las que solo ha concedido un gol. Sin haberse medido a ningún rival de Primera División, en todos los encuentros ha conseguido marcar al menos dos goles.

Menos solvente ha sido el camino del Athletic hasta esta antepenúltima ronda, habiendo sufrido para pasar los dos cruces disputados. El conjunto bilbaíno superó dieciseisavos ante el Ourense CF gracias a un solitario gol en la prórroga. Y en la siguiente ronda, la Cultural Leonesa le exigió también hasta la prórroga (3-4), en la que los 'leones' además tuvieron que competir con un jugador menos tras la expulsión de Aitor Paredes.

Precisamente la de Paredes será una de las grandes bajas que tendrá que hacer frente el Athletic. Y es que su defensa está en cuadro debido a las lesiones de Dani Vivian y Unai Egiluz, por lo que la mejor noticia para el 'Txingurri' Valverde sería la vuelta de Aymeric Laporte, en el dique seco desde el 6 de diciembre. Así, Yuri Berchiche volvería a ocupar la posición de central, mientras que su acompañante podría ser el canterano Jon de Luis, que debutaría en compromiso oficial con el primer equipo.

No serán los únicos percances de un Athletic con Alex Berenguer y con otras armas ofensivas de visita a la enfermería. Nico Williams arrastra problemas de pubis y su ausencia casi segura en el césped de Mestalla se uniría a la del 'Lince' Oihan Sancet, que en el reciente partido de Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal anotó uno de los goles pero sufrió molestias en el bíceps femoral distal de su pierna derecha.

Así, el Athletic buscará meterse en su sexta semifinal de Copa en los últimos siete años encomendándose al buen momento de forma que atraviesa su máximo goleador, Gorka Guruzeta, que ha anotado cinco goles desde que comenzara 2026. Además, el último precedente copero en tierras valencianas cayó del lado visitante en los cuartos de final de la temporada 2022-23 por 1-3 con goles de Iker Muniain, Nico Williams y Mikel Vesga. Eso sí, esta temporada, en Liga, la victoria fue para el Valencia por 2-0.

Por su parte, el Valencia llega al duelo con las bajas de Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Thierry Correia, pero sí que podrá contar con su último fichaje, Unai Núñez. El central, ex del Athletic, podría debutar con su nuevo club e integrar una alineación copera donde Corberán está optando por los menos habituales de Liga. Por ello, se espera que la punta de ataque la ocupe Umar Sadiq, que desde su llegada ha aprovechado sus minutos en Copa para marcar dos goles y dar una asistencia.

Los 'ches' se aferran a su buen momento en casa, ya que no pierden como locales desde el 25 de octubre, habiendo encadenado dos victorias y cuatro empates. Sin embargo, sus últimas tres eliminaciones coperas han tenido lugar en Mestalla --FC Barcelona (0-5), Celta de Vigo (1-3) y Athletic (1-3)--. Eso sí, no ganan una eliminatoria en la que ostentan la localía desde los cuartos de final de la edición 2021-22 frente al Cádiz (2-1).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VALENCIA: Dimitrievski; Foulquier, Nuñez, Tárrega, Gayá; Javi Guerra, Santamaría; Diego López, Almeida, Ramazani; y Sadiq.

ATHLETIC CLUB: Padilla; Gorosabel, De Luis, Yuri, Lekue; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Selton, Robert Navarro; y Guruzeta.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.