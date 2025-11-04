Publicado 04/11/2025 14:16

El Athletic viaja a Newcastle sin Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche

Nico Williams of Athletic Club in action during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Athletic Club at Anoeta on November 1, 2025, in San Sebastian, Spain.
Nico Williams of Athletic Club in action during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Athletic Club at Anoeta on November 1, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

   El extremo Nico Williams, el mediapunta Oihan Sancet y el lateral izquierdo Yuri Berchiche serán baja este miércoles por lesión en el partido que mide al Athletic Club frente al Newcastle en Saint James' Park en la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones, según confirmaron este martes los servicios médicos del club rojiblanco.

   Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche se han quedado fuera de la lista de 23 convocados de Ernesto Valverde para la visita de los leones a Newcastle. El pequeño de los hermanos Williams sigue sufriendo una pubalgia que le está lastrando en su rendimiento en los últimos meses, Sancet tiene una lesión "leve-moderada" en el bíceps femoral de su pierna izquierda, mientras que Yuri presenta una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha.

   Así, estos tres jugadores se suman a las bajas ya conocidas de Maroan Sannadi, Iñaki Williams, Beñat Prados y Unai Eguiluz. Eso sí, la buena noticia para el técnico rojiblanco, que sólo tiene en nómina a Gorka Guruzeta y Álex Berenguer en el puesto de delantero, es que recupera a Iñigo Lekue. Además, el comunicado ofrecido por el club de Ibaigane apunta que los tres jugadores "quedan pendiente de evolución".

