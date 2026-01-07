La atleta Maribel Pérez ficha por Joma

La atleta española Maribel Pérez ficha por Joma. - JOMA

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La velocista española Maribel Pérez se ha unido al equipo de Joma de atletismo para afrontar junto a la marca toledana los próximos retos de su carrera deportiva.

Maribel Pérez se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de la velocidad española en los últimos años. Finalista en el Campeonato de Europa de Múnich y líder del relevo corto nacional en 2022, la atleta destaca por su competitividad, regularidad y capacidad para rendir en las grandes citas.

A lo largo de su trayectoria, Maribel Pérez ha logrado importantes hitos que consolidan su posición en la élite del atletismo. Ha sido dos veces campeona de España absoluta en pista cubierta, tres veces campeona de España absoluta al aire libre y bronce en el Campeonato Iberoamericano.

Finalista y Top 8 en el Campeonato de Europa al aire libre, la líder del relevo corto español ha sido finalista en el Campeonato de Europa y del Mundo en 2022.

Maribel Pérez contará con el apoyo de la marca para seguir compitiendo al máximo nivel, mientras Joma continúa consolidando su presencia junto a algunos de los nombres más destacados del atletismo nacional e internacional.