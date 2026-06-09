El Atleti critica la oferta madridista por Álvarez: "No os agradecemos nada; nos hacéis reír más que el Barça"

Archivo - Julian Alvarez of Atletico de Madrid looks on during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha respondido este martes al comunicado de sus "vecinos" del Real Madrid sobre los 150 millones de euros ofrecidos para intentar fichar a Julián Álvarez, subrayando que "no" agradece "nada" porque el club blanco ha "confundido la educación con agradecimiento", criticando igualmente al FC Barcelona por sopesar también el fichaje del delantero argentino.

"Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti", empezó la entidad colchonera su mensaje en la red social X. "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada", continuó el Atlético en su cuenta.

"Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián", añadió ese mensaje. "Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona", lanzó otra pulla a la entidad culé, a raíz de que hace semanas se supiese públicamente su intención de fichar a la 'Araña'.

Por último, el Atlético expresó su malestar por transfuguismo en las canteras. "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!", zanjó el mensaje, pero sin mención directa a los ahora merengues Aimar García, Gabriel Castrelo ni Andrés Corcoba.