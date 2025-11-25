Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Atletico de Madrid and R. Union Saint-Gilloise at Estadio Metropolitano on November 04, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Atlético apela al Metropolitano para luchar por el 'Top 8'

Los colchoneros necesitan vencer al Inter de Milán para mantener vivas sus aspiraciones europeas

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrenta este miércoles (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones 2) en el Riyadh Air Metropolitano al Inter de Milán italiano, en la jornada 5 de la fase de liga de la Liga de Campeones, un duelo que se antoja crucial para los intereses rojiblancos en su búsqueda por estar entre los ocho mejores equipos de la competición continental ante un rival directo y actual subcampeón de Europa.

En la memoria colchonera está la eliminatoria de octavos de final protagonizada por ambos conjuntos hace ya dos temporadas, en la que los pupilos de Diego Pablo Simeone remontaron la serie para que se decidiera en la fatídica tanda de penaltis en su favor. Un precedente al que se agarran los locales para encauzar la clasificación directa a los octavos.

Tras un inicio de temporada irregular y malas sensaciones en el estilo de juego, el conjunto madrileño comienza a carburar tanto en LaLiga EA Sports como en la 'Champions League'. Tras enderezar el rumbo en la competición doméstica en las últimas semanas recortando puntos a la cabeza, el Atlético de Madrid busca reconducir su camino en Europa.

Los colchoneros se hallan en un escenario idéntico a la pasada temporada en la competición con dos victorias y dos derrotas, pero conocen la hoja de ruta. Para ello, necesitan alargar la racha de partidos sin conocer la derrota, ahora en cinco, ante el cuadro 'nerazzurro'. El calendario venidero en el torneo para los de Simeone invita a pensar que estarán presentes en el 'Top 8', pero deben evitar cualquier posible susto ante los interistas.

Precisamente, en los últimos cuatro años tan solo el Lille francés ha sido capaz de salir victorioso del feudo madrileño en esta competición. Una realidad que muestra la seriedad del equipo cuando defiende la localía, un escenario diferente de cuando juega lejos de Madrid. Esa autoridad ya la sufrieron esta temporada el Union Saint-Gilloise belga y Eintracht Frankfurt alemán.

Además, entre esas dos victorias los rojiblancos endosaron ocho goles fruto de la superioridad en el ataque con Julián Álvarez como gran protagonista en la mitad de ellos con dos tantos y dos asistencias. Ahora, el argentino llega sin participar en los goles en las dos últimas jornadas y querrá resarcirse. Le acompañará en el ataque un Álex Baena que parece entenderse a la perfección con el campeón del mundo.

Quien no podrá estar sobre el campo será Marcos Llorente, que sufre una lesión muscular en el muslo y se perderá los próximos encuentros oficiales. El madrileño, que es el futbolista colchonero que más minutos ha disputado esta temporada, no se pierde un partido oficial con el Atlético de Madrid desde la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada pasada, duelo en el que fue suplente y no participó. Jan Oblak y Giuliano Simeone parecen estar recuperados de sus respectivas lesiones.

Por su parte, el Inter de Milán llega con pleno de victorias en esta edición por lo que buscará mantener tal condición al final de la jornada y acercar su clasificación matemática para la siguiente ronda. Los italianos defienden el subcampeonato logrado la temporada pasada con el anhelo de volver a levantar la Liga de Campeones 16 temporadas después.

Sin embargo, viajan a Madrid con la moral tocada después de perder este fin de semana el 'derbi della Madonnina', viendo truncada su racha de cuatro victorias consecutivas hasta la fecha y perder el coliderato de la Serie A, ahora solo en manos de la Roma.

Además, el cuadro de Cristian Chivu saltará al Estadio Riyadh Air Metropolitano con la motivación extra de buscar ganar sus cinco encuentros iniciales de una campaña en la máxima competición europea por primera vez en su historia. A su favor también está la poca superioridad que le generan en el área esta temporada, donde en 'Champions' tan solo el Kairat Almaty kazajo consiguió perforar la portería de Yann Sommer.

El técnico rumano no podrá contar con Denzel Dumfries, lesionado, por lo que previsiblemente Carlos Augusto vuelva a ocupar el carril derecho. Arriba tratarán de poner contra las cuerdas a la defensa rojiblanca Lautaro Martínez y Marcus Thuram. El argentino llega en plena forma con tres goles y una asistencia en los últimos cuatro partidos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Nahuel Molina, Lenglet, Giménez, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.

INTER DE MILÁN: Sommer; Carlos Augusto, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Calhanoglu, Sucic; Lautaro y Thuram.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 2.