El Atlético y Apollo organizan 'THE FORUM' el 23 de abril con la presencia de Ceferin, Tebas y Al-Khelaïfi

Cartel del encuentro THE FORUM' en el Riyadh Air Metropolitano. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid, en colaboración con Apollo Sports Capital, impulsa 'THE FORUM', un encuentro que congregará el 23 de abril en el Riyadh Air Metropolitano a líderes de empresas referentes a nivel mundial bajo el concepto 'Leaders Inspiring the World', según un comunicado.

Miguel Ángel Gil, consejero delegado del club rojiblanco, será el anfitrión de este foro empresarial que tendrá lugar el próximo 23 de abril en el estadio madrileño. "Es un orgullo que la casa de todos los atléticos se convierta en un punto de encuentro para los líderes internacionales del deporte, ocio y entretenimiento, tres sectores que están difuminando sus fronteras para seguir mejorando la experiencia de millones de aficionados", señaló Miguel Ángel Gil.

El encuentro, con la colaboración de Apollo Sports Capital, contará con la presencia de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Javier Tebas, presidente de LaLiga; Jorge Más, propietario del Inter Miami FC; Nasser Al-Khelaïfi, presidente de European Football Clubs (EFC) y del Paris Saint-Germain; Tony Douglas, CEO de Riyadh Air; o José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

'THE FORUM' se articulará en siete bloques de ponencias, cuyas temáticas estarán ligadas al viaje transformador que debe realizar todo líder empresarial para expandir los horizontes de su empresa más allá de su sector.