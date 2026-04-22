El Atlético y Apollo organizan 'THE FORUM' este jueves con la presencia de Ceferin, Tebas, Louzán y Al-Khelaïfi

Archivo - Cartel del encuentro THE FORUM' en el Riyadh Air Metropolitano. - ATLÉTICO DE MADRID - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid, en colaboración con Apollo Sports Capital, impulsa 'THE FORUM', un encuentro que congrega este jueves en el Riyadh Air Metropolitano a líderes bajo el concepto 'Leaders Inspiring the World', entre ellos, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin; el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el presidente del Paris Saint-Germain y la Asociación de Clubes Europeos (EFC), Nasser Al-Khelaïfi; y el de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

Miguel Ángel Gil, consejero delegado del club rojiblanco, será el anfitrión de este foro empresarial que tendrá lugar este jueves en el estadio madrileño. "Es un orgullo que la casa de todos los atléticos se convierta en un punto de encuentro para los líderes internacionales del deporte, ocio y entretenimiento, tres sectores que están difuminando sus fronteras para seguir mejorando la experiencia de millones de aficionados", señaló Miguel Ángel Gil.

El encuentro, con la colaboración de Apollo Sports Capital, contará con la presencia de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Javier Tebas, presidente de LaLiga; Jorge Más, propietario del Inter Miami FC; Nasser Al-Khelaïfi, presidente de EFC y del PSG; Tony Douglas, CEO de Riyadh Air; o José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

'THE FORUM' se articulará en siete bloques de ponencias, cuyas temáticas estarán ligadas al viaje transformador que debe realizar todo líder empresarial para expandir los horizontes de su empresa más allá de su sector.

La jornada comenzará con el bloque Football Business Industry, en el que Miguel Ángel Gil ofrecerá una visión introductoria sobre el futuro del sector, antes de dar paso a una mesa redonda que reunirá a Al-Khelaïfi, Ferran Soriano o Jorge Más, para abordar cómo es la gestión de los grandes clubes a nivel global. A continuación, la jornada dará paso a Investment Funds in Sports, un espacio donde se analizará el papel de los fondos de inversión en la evolución del deporte y su impacto en la generación de nuevas oportunidades de negocio.

'THE FORUM' continuará con el bloque Spanish Brands Become Global, que contará con intervenciones de representantes de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como Javier Tebas y Rafael Louzán. Posteriormente, empresas españolas de referencia compartirán su experiencia en el proceso de internacionalización y crecimiento.

La programación de la tarde comenzará dando paso a tres exfutbolistas -David Villa, Luis Figo y Sonia Bermúdez, y a Jorge Mendes, en una segunda parte de Football Business Industry. Tras esto, Leading Brands abordará cómo la innovación y el 'engagement' con los aficionados están redefiniendo la experiencia deportiva.

En Global Brands se explorará la colaboración entre marcas internacionales y el deporte como plataforma estratégica de crecimiento. Finalmente, Global Sports Properties pondrá el foco en cómo la creatividad, la tecnología y los nuevos formatos están impulsando el desarrollo del sector. Y en el tramo final del evento, 'THE FORUM' acogerá el bloque Entertainment, antes de dar paso a una conversación exclusiva con Ceferin.