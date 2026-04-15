El Atlético-Arsenal será el miércoles 29 y la vuelta en Londres el martes 5 de mayo

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid jugará la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal el miércoles 29 de abril a las 21.00 en el Riyadh Air Metropolitano, mientras que la vuelta será el 5 de mayo, a la misma hora, en el Emirates Stadium de Londres.

La penúltima ronda de la Champions quedó completada este miércoles con el billete del Arsenal, que eliminó con un 0-0 al Sporting de Portugal, y del Bayern de Múnich, que se cargó al Real Madrid (4-3). Así, el Atlético, que esperaba rival, confirmó su cita con el conjunto inglés que dirige el técnico español Mikel Arteta.

La UEFA anunció poco después los horarios y el Atlético, único representante español, jugará la ida en casa el 29 de abril, mientras que la vuelta será en la cancha 'gunner' el 5 de mayo. La otra semifinal la disputarán París Saint-Germain y Bayern, con la ida el día 28 en París y la vuelta el miércoles 6 de mayo en Múnich, ambos partidos también a las 21.00.