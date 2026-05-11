El Atlético busca cortar la hemorragia de resultados

Archivo - Thiago Almada of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and CA Osasuna at Riyadh Air Metropolitano stadium on October 18, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este martes (21.30 horas) al CA Osasuna en la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-2026, tras consumar una semana aciaga con la eliminación en Liga de Campeones y perder el fin de semana en casa, por lo que los colchoneros necesitan volver al tono competitivo siempre mostrado ante un conjunto rojillo que todavía sueña con entrar en puestos europeos.

Ambos equipos encaran el tramo final de la temporada en Liga con el objetivo de dejar atrás su irregular estado de forma que tanto les está condenando estos últimos meses de competición. El cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone se desconectó de la competición liguera poco después de entrar en la segunda mitad de torneo. Desde entonces, su periplo por los campos españoles ha sido discontinuo.

A su favor está que esa falta de garra competitiva en LaLiga EA Sports ha venido apoyada por la progresión en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, donde los rojiblancos han soñado con un doblete histórico. Sin embargo, no corrió la mejor de las suertes el cuadro de Simeone, que vio cómo la Real Sociedad les birló el título copero en los penaltis y el Arsenal les apeó de alcanzar la final de Budapest en la competición europea.

Así, los colchoneros afrontan estos últimos compases en Liga prácticamente sin ningún objetivo, ya con la plaza para la próxima edición de la Champions League asegurada. "Tenemos una mínima posibilidad de, si lo hacemos bien estas tres fechas y el Villarreal pierde un partido, ir a jugar el último partido con opciones de ser terceros. Es lo único que tendríamos como objetivo real", admitió el técnico argentino en la rueda de prensa previa.

Ese podría ser su única ambición en estas tres jornadas restantes, pero para ello deben mejorar los registros y mostrar mejor cara en un campo en el que la temporada pasada salió derrotado (2-0). Además, lejos del Riyadh Air Metropolitano tan solo han sumado dos victorias en los últimos seis encuentros disputados.

Y esa mala racha tratará de aprovecharla Osasuna con la esperanza aún de clasificarse para Europa la próxima temporada. Pese a la inesperada derrota del pasado viernes en el Ciutat de València (3-2) cuando marchaba en el minuto 11 con dos goles de ventaja, el equipo Alessio Lisci se encuentra a tres puntos del Getafe que ocupa la última plaza europea con acceso a Conference League. Para ello, es consciente de que gran parte de las posibilidades pasan por El Sadar, donde disputa dos de los tres duelos restantes.

En el feudo pamplonica tan solo el flamante campeón de Liga, el FC Barcelona, ha logrado vencer en Liga (1-2) desde finales de noviembre. Los rojillos han hecho de El Sadar su fortín para cuajar una buena temporada. De hecho, de los 42 puntos obtenidos por los navarros a lo largo de la presente campaña, 32 han sido delante de su afición. Un registro que este martes buscarán ampliar para tratar de cerrar el curso con solo tres derrotas como local en el casillero.

Para el enfrentamiento, el técnico italiano no podrá contar con el portero Sergio Herrera, que vio la tarjeta roja en Valencia, ni con el lesionado Víctor Muñoz. De esta forma, se espera un once muy reconocible a pesar de ser semana con doble partido. La referencia ofensiva será Ante Budimir, que ya marcó en el duelo de la temporada pasada y viene de ver puerta en la pasada jornada.

Por su parte, Simeone afronta el viaje a Pamplona con la enfermería llena. A las bajas ya conocidas, se sumaron este fin de semana José María Giménez y Nahuel Molina. Además, tampoco tendrá disponible a Álex Baena, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. El argentino ya avisó de que podría ser de la partida algún canterano, como en fechas anteriores. Julio Díaz podría ocupar el lateral izquierdo con el regreso a la medular del capitán, Koke Resurrección, inmerso en el devenir de su futuro.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CA OSASUNA: Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Rubén García, Moncayola, Torró, Oroz; Raúl Moro y Budimir.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Llorente, Koke, Mendoza, Lookman; Almada y Sorloth.

--ÁRBITRO: Guzmán Mansilla (C.Andaluz).

--ESTADIO: El Sadar.

--HORA: 21.30/Movistar+ LaLiga.