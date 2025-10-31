El Atlético busca reforzarse ante el irregular Sevilla

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado (16.15 horas) en su fortín del Riyadh Air Metropolitano al Sevilla FC, en un duelo correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 y que espera solventar apoyado en su fortaleza en casa y ante un rival un tanto irregular, pero con peligro a domicilio.

El conjunto rojiblanco llega a esta cita después de la buena noticia de su primera victoria a domicilio de la temporada, lograda además ante un rival directo como el Real Betis y después de un choque sólido, sobre todo en los primeros 45 minutos, que le sirvió para recuperar su plaza en el 'Top 4' y no descolgarse más del liderato del Real Madrid, que tiene todavía a ocho puntos.

En busca de hacer bueno este positivo resultado y volver a reforzarse tras el duro correctivo sufrido en la Liga de Campeones ante el Arsenal FC inglés, el equipo que entrena Diego Pablo Simeone intentará seguir consolidando su habitual fortaleza como local y encadenar su quinta victoria seguida ante sus aficionados.

En el Metropolitano, el Atlético de Madrid no pierde en Liga desde mediados de marzo febrero, cuando sufrió la remontada del FC Barcelona, y desde esa fecha, sólo el Elche CF ha sido capaz de arañar algo positivo. En el caso del Sevilla, su maldición a domicilio contra los colchoneros es bastante notable ya que no le gana de visitante desde septiembre de 2008, aunque sí lo hizo en 2018 en la Copa del Rey, y entre las dos competiciones domésticas, ha perdido en sus últimas cuatro visitas.

El conjunto rojiblanco tiene la semana que viene compromiso de Champions también en el Metropolitano, el martes ante el modesto Union Saint-Gillois belga, por lo que puede ser que Diego Pablo Simeone no apueste demasiado por las rotaciones para conformar su once para alargar del mejor modo posible una condición de invicto en sus últimos nueve partidos ligueros.

El 'Cholo' tiene únicamente la baja confirmada del centrocampista español Pablo Barrios, lesionado en La Cartuja, y su su puesto en el medio será para su relevo en Sevilla, el inglés Connor Gallagher, ya que la otra opción sería Johnny Cardoso, que no juega desde el mes de agosto, mientras que no se esperan muchos más retoques por parte del técnico argentino.

De este modo, todo hace indicar que seguirá dando minutos a Álex Banea, para que alcance su mejor versión lo antes posible, por delante de otras opciones como Antoine Griezmann o Thiago Almada, y como acompañante de un Julián Álvarez en momento adverso de cara al gol. 'La Araña', clave en el buen momento colchonero de hace unas semanas, encadena cuatro partidos sin marcar y podría tener un respiro, aunque su relevo, el noruego Alexander Sorloth tampoco está atinado. Atrás, Clément Lenglet, en el centro, y Matteo Ruggeri, en el lateral, podrían ser opciones.

EL SEVILLA NO HA SACADO PARTIDO A SU GOLEADA AL BARÇA

Enfrente, un Sevilla FC que llega a la capital transmitiendo mejores sensaciones que en los últimos años con la llegada de Matías Almeyda, que tendrá un reencuentro especial en el banquillo con el 'Cholo' Simeone, compatriota y con el que jugó con la selección y en la Lazio italiana.

Sin embargo, el nuevo preparador del conjunto hispalense no está logrando la regularidad necesaria todavía en este inicio de temporada, alternando buenos partidos, como la goleada en el Ramón Sánchez-Pizjuán al FC Barcelona (4-1), empañada con dos derrotas seguidas ante el RCD Mallorca (1-3) y la Real Sociedad (2-1).

Con 13 puntos, el conjunto hispalense está undécimo en la clasificación de LaLiga EA Sports antes de afrontar lo que se ha convertido en una 'visita al dentista' para su equipo, que ni siquiera pudo romper el año pasado su mal fario a domicilio ante el Atlético al que llegó a ir ganando 1-3 a la hora de partido para acabar cayendo 4-3 con un tanto en el minuto 94 de Griezmann.

Lograrlo le podría situar como candidato a la zona europea, pero si no, la zona peligrosa podría seguir demasiado cerca. Alexis Sánchez y Lucien Agoumé son las bajas confirmadas para el once del argentino, en el que podría estar el exatlético César Azpilicueta. Arriba, debe decidir entre Isaac Romero y Akor Adams.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Ruggeri; Simeone, Gallagher, Koke, González; Baena y Álvarez.

SEVILLA FC: Vachlodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Juanlu, Gudelj, Sow, Mendy, Vargas; y Romero.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremeño).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 16.15/DAZN.