Nemanja Gudelj, Sevilla FC - Atlético de Madrid - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

El Atlético cae en Sevilla pensando en la Champions

Simeone rotó a todo el equipo y el cuadro andaluz venció (2-1) para salir del descenso

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid perdió (2-1) contra el Sevilla FC este sábado sacrificando la jornada 31 de LaLiga EA Sports y su lucha por la tercera plaza, pensando en la semana grande que se avecina, con la vuelta de cuartos de final de la Champions y la final de Copa.

Diego Pablo Simeone, sancionado sin poder estar en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán, rotó a los diez jugadores de campo que ganaron (0-2) al FC Barcelona el miércoles y en los que volverá a confiar el martes en el Metropolitano para estar en semifinales. El debut de canteraros se tradujo en imprecisiones atrás que no perdonó un Sevilla obligado a ganar para salir del descenso.

El cuadro andaluz se fue por delante al descanso no sin sufrir, pero sacando provecho de ese novedoso once del 'Cholo'. La rotación le costó más de un despiste a los locales, como la patada de Dani Martínez a Isaac Romero que supuso el penalti del 1-0 a los diez minutos. Tras la revisión, la pena máxima la convirtió Akor Adams.

El Atlético se ordenó como pudo ante el fuerte inicio local y evitó un segundo tanto del Sevilla, que amenazó con Isaac Romero y Juanlu. Los de Luis García Plaza se acomodaron por momentos y los visitantes aprovecharon para crecer, sin necesitar mucho para firmar el 1-1, de banda a banda, con la alegría para Javier Boñar.

Uno de los debutantes de Simeone celebró con amplia emoción su gol y el Sevilla amagó con el derrumbe. Alexander Sorloth tuvo la ocasión de remontar para los madrileños, pero de nuevo concedió el Atlético en defensa, con un remate sin oposición en área pequeña de Nemanja Gudelj a saque de esquina (2-1). Ya en el descuento se aferró a sus opciones de victoria el Sevilla.

En el segundo tiempo, el conjunto de Simeone manejó más posesión, apareció más Álex Baena, pero no hubo movilidad arriba ni tampoco estuvo del todo fino en ese dominio. Los locales encontraron buenas ocasiones robando balones en situaciones peligrosas, la mejor de Isaac Romero a la hora de encuentro que mandó al poste.

Rubén Vargas también la tuvo y, en superioridad a la contra, no acertó el Sevilla a sentenciar con el tercero. El 'Cholo' metió como revulsivo a Ademola Lookman y, aunque los rojiblancos encerraron a su rival, las ocasiones brillaron por su ausencia. El Atleti no supo penetrar la maraña de un Sevilla dispuesto a sufrir para salir del descenso, zona a la que había caído con la victoria del Elche.

Apenas dos semanas después de su llegada a Nervión, Luis García Plaza celebró con rabia los 34 puntos de los andaluces, un triunfo de oro que se quedó el más necesitado. El Atlético, entre sancionados, lesionados y rotaciones, miró al horizonte y descuidó una Liga con mucha menos chicha que la opción de estar en semifinales de Champions y ganar la Copa del Rey.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA FC, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

SEVILLA FC: Vlachodimos; Juanlu (Suazo, min.94), Castrín, Kike Salas, Oso; Agoumé, Gudelj, Manu Bueno (Sow, min.70); Isaac Romero (Peque, min.70), Rubén Vargas (Alexis, min.78) y Akor Adams (Mendy, min.94).

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Boñar, Pubill, Dani Martínez, Julio Díaz (Monserrate, min.86); Almada, Mendoza (Morcillo, min.71), Obed Vargas, Baena; Rayane (Lookman, min.71) y Sorloth.

--GOLES:

1 - 0, min.10, Akor Adams (penalti).

1 - 1, min.35, Boñar.

2 - 1, min.45+2, Gudelj.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó a Bueno (min.36), Juanlu (min.67), Gudelj (min.88) y Peque (min.96) por parte del Sevilla. Y a Díaz (min.44), Baena (min.75), Griezmann (min.75) y Morcillo (min.95) en el Atlético.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.