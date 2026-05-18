El Atlético estrenará la segunda equipación de 2026-27 ante el Villarreal

Los jugadores españoles Álex Baena, Pablo Barrios y Marc Pubill posan con la segunda equipación del Atlético de Madrid para la temporada 2026-2027. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid presentó este lunes su segunda equipación para la temporada 2026-2027 en la que predomina el color negro y que estrenará el próximo domingo (21.00 horas) en su visita al Villarreal en la última jornada de la presente edición de LaLiga EA Sports.

La camiseta, que nace bajo el concepto 'El latido de Madrid', homenajea a la noche vibrante de la ciudad con el negro como color protagonista. Esta segunda equipación "se aleja de los códigos tradicionales y refuerza el lado más desafiante del Atlético de Madrid".

"Los detalles en color Volt, presentes en elementos clave del uniforme, aportan una energía visual que conecta con la tensión, el impulso y la celebración que acompañan a los grandes momentos del equipo", detalló la entidad madrileña a través de un comunicado.

Además, el Atlético de Madrid aprovechará su última visita de esta campaña en LaLiga EA Sports 2025-2026 para estrenarla. Será este domingo 24 de mayo en el último encuentro liguero que disputarán los rojiblancos ante el Villarreal CF en el que se jugarán la tercera plaza clasificatoria.