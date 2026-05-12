El Atlético se fabrica en El Sadar un triunfo sin brillo

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid competes for the ball with Alejandro Catena of CA Osasuna during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Atletico de Madrid at El Sadar on May 12, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este martes por 1-2 en su visita al CA Osasuna durante la jornada 36 en LaLiga EA Sports, apurando los madrileños con este triunfo sus opciones de cazar la tercera posición de la tabla, mientras que los pamploneses han protagonizado otro tropiezo y continúan sin amarrar su salvación de forma matemática.

En El Sadar, el control mutuo duró poco más de 11 minutos, hasta que un penalti de Javi Galán por mano tras un toque sutil de Antoine Griezmann desequilibró la balanza porque Ademola Lookman lo transformó. A pesar de colocarse 0-1, la calma visitante se enturbió rápidamente cuando Rodrigo Mendoza fue sustituido, por Robin Le Normand, debido a una lesión.

Diego Pablo Simeone recompuso líneas de su equipo y además los locales se animaron por mediación de Rubén García y de Jon Moncayola, junto a un remate infructuoso de Ante Budimir. Aparte de ese arreón, Osasuna generó poca amenaza sobre la portería defendida por Juan Musso, titular otra vez en detrimento de Jan Oblak, hasta que llegó el tiempo de descuento.

En un centro al corazón del área rojiblanca para buscar algún remate de Budimir, Musso salió a despejar con su puño derecho y aparentemente golpeó también en la cabeza del delantero rojillo. El árbitro principal de campo, José Luis Guzmán Mansilla, pitó penalti en primera instancia, pero anuló su decisión después de revisar la jugada bajo la consulta del VAR.

Enfadado se marchó el equipo navarro al descanso, del cual volvió aún peor porque el Atlético lanzo tres ataques inconexos con Alexander Sorloth como estilete. Además, el partido se enredó un par de veces en rifirrafes de Kike Barja con Marc Pubill que no iban a ningún lado, y con tarjeta amarilla también para Koke Resurrección por una entrada al propio Barja.

Bajó el ritmo, a excepción de un malísimo remate de Sorloth, lo que se unió a que Osasuna intentó estirarse tras las primeras sustituciones de Alessio Lisci. Fruto de ello tuvo Budimir una buena ocasión, después de un centro de Abel Bretones, con un cabezazo que Musso envió a córner haciendo una palomita. No obstante, los pupilos del 'Cholo' Simeone reaccionaron.

Por la banda derecha impulsó Pubill un ataque hasta casi llegar a línea de fondo, donde encontró un hueco entre dos oponentes para pasar a Marcos Llorente; éste apuró aún más al fondo y centró, tocando la bola Moi Gómez para darle parábola y beneficiar la llegada en plena carrera de Sorloth, quien a la espalda de Alejandro Catena cabeceó de cerca el 0-2 (71').

El propio Sorloth merodeó el tercer gol del Atlético en un contragolpe donde corrió a campo abierto y pisó área rival dispuesto a disparar, pero Valentin Rosier exhibió velocidad y le rebañó el balón. Una jugada similar tuvo lugar en el 90', con continuidad hacia el lado opuesto del campo para un ataque local que Barja culminó con una volea por encima del travesaño.

Para entonces ya estaba el equipo visitante con un jugador menos debido a la expulsión de Llorente por doble amarilla. Y apretó Osasuna con más corazón que cabeza, si bien obtuvo el premio del 1-2 en el primer minuto del tiempo añadido en una ofensiva que fraguó Rosier por la banda derecha, pasando a Budimir y éste cediendo el balón para la carrera de Aimar Oroz.

Oroz mandó el balón raso al punto de penalti, donde Raúl García de Haro lo tocó adelantándose a Le Normand; sin marcaje acechando de cerca, Barja metió de medio lado una volea alta con la zurda en la portería de Musso. Incluso quedó tiempo para otro centro al área colchonera, donde el cuadro rojillo reclamó penalti de Clément Lenglet en un forcejeo con Budimir.

No obstante, Guzmán Mansilla y sus ayudantes estimaron que no era algo punible y además se decretó mano de Budimir, para incredulidad de Lisci, su banquillo y la afición de Osasuna, cuya derrota significó que siga en zona intranquila con 42 puntos; por su parte, el Atleti alcanzó los 66 puntos gracias a esta victoria y todavía persigue al Villarreal, tercero.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CA OSASUNA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

CA OSASUNA: Aitor Fernández; Rosier, Boyomo, Catena, Galán (Bretones, min.60); Torró (Oroz, min.72), Rubén García (García de Haro, min.60), Moncayola, Moi Gómez (Osambela, min.72); Moro (Barja, min.37) y Budimir.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Mendoza (Le Normand, min.18), Vargas; Almada (Sorloth, min.46), Lookman (Lenglet, min.82) y Griezmann.

--GOLES:

0-1, min.15: Lookman (p).

0-2, min.71: Sorloth.

1-2, min.90+1: Barja.

--ÁRBITRO: Guzmán Mansilla (C.Andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a Galán (min.14), Rubén García (min.30), Budimir (min.45+9), Barja (min.57), Catena (min.85) y Boyomo (min.90+2) por parte del CA Osasuna, y a Llorente (min.52 y 79), Koke (min.57), Pubill (min.59) y Le Normand (min.85) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: El Sadar, 18.647 espectadores.