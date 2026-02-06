Atlético-FC Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad, en semifinales de la Copa del Rey Mapfre

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona and Clement Lenglet of Atletico de Madrid in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 02 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid se enfrentará al FC Barcelona y el Athletic Club a la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El conjunto colchonero y el vizcaíno ejercerán de locales en el primer partido de esta penúltima eliminatoria ya a doble partido, con la ida entre el 10 y el 12 de febrero, y la vuelta programada para el 3-5 de marzo.

--EMPAREJAMIENTOS DE SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY MAPFRE.

Atlético de Madrid - FC Barcelona.

Athletic Club - Real Sociedad.