El Atlético es finalista aunque el Barça roza la gesta

Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha perdido este martes ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou (3-0) pero, haciendo bueno el 4-0 de la ida en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, se ha clasificado para la final de la Copa del Rey Mapfre, la vigésima para la entidad 'colchonera' y en la que se medirá a Athletic Club o Real Sociedad en busca de su undécimo título.

El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone llegaba a Barcelona con la clara ventaja del 4-0 de la ida y en el nuevo feudo 'culer' pudo defenderla, por los pelos y sufriendo un asedio de casi 90 minutos, para así plantarse en la final de Copa por primera vez desde 2013, cuando jugó la final en el Santiago Bernabéu y ganó el título al vencer a su vecino Real Madrid, en su 'casa', por 2-1.

'Juguem com som' ('Jugamos como somos') avisó la afición blaugrana en el tifo previo y así hicieron los de Hansi Flick, que se mostró muy valiente cuando mandó entrar al central Ronald Araujo en el 70' para hacer de delantero, ante la plaga de lesiones y buscando su altura en centros y jugadas a balón parado. No marcó, sí lo hicieron Marc Bernal con doblete y Rapinha, de penalti. Pero le hizo falta un gol más a un Barça que se lamentará más todavía del 4-0 de la ida, con errores garrafales en defensa.

El Barça fundido, físicamente sin energía y sin combustible que quemar para buscar el cuarto, lo intentó pero no pudo. Se ahogó en la orilla, acalambrados como Pedri y Bernal. Rozaron la gesta, la remontada con prórroga, pero no fue así. Y el Atlético, incómodo pese a tener que defender todo el partido, algo que no le desagrada, al final respiró y celebró. Porque perdió pero sin ceder el billete a la final, la primera tras seis años sin optar a ningún título. La primera de Copa desde 2013.

Había comentado el técnico blaugrana, Hansi Flick, en la previa del choque que lo ideal sería marcar 2 goles en cada parte. Y, apurando y mediante un penalti protestado por los 'colchoneros' de Pubill sobre Pedri que anotó Raphinha en el 45+5', ese plan de partido se cumplía tras una primera parte totalmente blaugrana, en la que el Barça no tuvo el acierto ofensivo deseado y necesario, pero cumplió.

Tuvo la posesión, tuvo las ocasiones, también las más claras, y en ellas sí pudo estar certero para, con goles de Marc Bernal y el tanto de penalti del capitán, irse con medio trabajo hecho al descanso. Por su parte, el Atlético de Madrid también tuvo una gran ocasión en la cabeza de Ademola Lookman, pero su testarazo --que a mucho en la grada les pareció gol-- se marchó fuera por poco.

Pese a que tras el gol de Marc Bernal, en un córner y bien asistido por Lamine Yamal tras deshacerse el '10' de su marcador con un regate marca de la casa, el Barça no pudo seguir arrollando, la tónica general de los primeros 45 minutos (más 5' finalmente de alargue) fue ver al Barça someter al Atleti, encerrarlo en su área, y replegarse rápido en los pocos, pero siempre peligrosos, intentos de contra de un Atlético cuyos jugadores se llevaron varias reprimendas de su técnico, Diego Pablo Simeone.

El Barça ya avisó desde el inicio con un trallazo de Fermín López que Juan Musso desvió rozando el larguero y sostuvo el asedio con intentos de Raphinha, Marc Bernal y un Ferran Torres muy activo, primero de volea tras córner y luego en un rechace franco dentro del área. Lamine Yamal también dejó su sello con un amago y disparo colocado que obligó al meta argentino a rectificar, antes de que, en el 30', tras otro saque de esquina y un regate suyo marca de la casa, asistiera a Bernal para el 1-0. Incluso hubo tiempo para una contra de Raphinha antes del descanso que pudo ser el segundo, antes del penalti, en un monólogo casi constante de los de Flick.

Tras el descanso, el Atlético avisó nada más volver de vestuarios con un disparo lejano de Julián Álvarez tras error de Alejandro Balde, pero Joan Garcia respondió con seguridad. El Barça replicó con una falta lateral botada por Raphinha a la que no llegó por centímetros Lamine Yamal, en el primer aviso serio de los blaugranas tras el descanso, y en el 55' una gran jugada entre Pedri y Lamine Yamal, con pase atrás del extremo y disparo de primeras y cruzado de João Cancelo, obligó a Juan Musso a estirarse de forma providencial para mandar el balón a córner.

Simeone movió el banquillo con la entrada de Sorloth y Nahuel Molina por Koke y Lookman, y Flick respondió dando entrada a Marcus Rashford y Dani Olmo por Fermín López y Ferran Torres. Pero en el 70', un nuevo contratiempo para el Barça: se marchó lesionado Alejandro Balde -que ya había entrado por el también lesionado Jules Koundé- y entró Ronald Araujo. Bajas que se sumaban a las molestias de Pedri y a las bajas previas de Eric Garcia, por sanción, y de Robert Lewandowski o Frenkie de Jong, por lesión.

Y en ese contexto de incertidumbre llegó el 3-0. Tras unos minutos de suspense por el estado físico de Balde y una consulta médica sobre Pedri, Marc Bernal firmó su doblete en el 72', rematando un centro de João Cancelo en jugada de estrategia. Araujo, que entró directamente como 'falso 9' pese a quedar más de 20 minutos y necesitar dos goles más para empatar la eliminatoria, no reculó tras el tanto: se quedó arriba, con una defensa de tres formada por Cancelo, Cubarsí y Gerard Martín, decidido a seguir buscando la gesta.

Y lo hizo con un Pedri --magistral llevando la batuta desde todas las zonas del campo, hasta desde Tegueste-- cojo, casi sin correr, y aún así le ganó una carrera al fresco Sorloth. El Barça sufrió al final, también, para acabar con las contras del Atleti, pero ni así llegó el tanto de la tranquilidad 'colchonera', cuya afición y cuyos jugadores sólo respiraron con el pitido final. Con agonía, con asedio en contra, con tres goles y varias ocasiones del Barça para empatar la semifinal, pero quien estará en Sevilla es el Atlético de Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé (Balde, min.13 [Araujo, min.71]), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín (Rashford, min.64), Raphinha; y Ferran Torres (Olmo, min.64).

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone (Giménez, min.77), Cardoso, Koke (Sorloth, min.58), Lookman (Molina, min.58); Julián Álvarez (Baena, min.69) y Griezmann.

--GOLES.

1-0. Min.30, Bernal.

2-0. Min.45+5, Raphinha (p).

3-0. Min.72, Bernal.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoechea (C. Vasco). Amonestó a Olmo (min.66), Cancelo (min.68), Lamine Yamal (min.90+3) en el FC Barcelona y a Baena (min.90+5) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 45.399 espectadores.