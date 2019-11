Publicado 23/11/2019 20:46:50 CET

El Atlético se frena ante el muro nazarí Un gol de Lodi no basta para derribar la resistencia defensiva de la revelación del curso

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se vio frenado este sábado con un empate contra el Granada CF (1-1) en el Nuevo Los Cármenes en la decimocuarta jornada de LaLiga Santander, y ve cómo se distancia del liderato en un encuentro batallado y en el que la reaparición del portugués João Félix en el tramo final no fue suficiente para los visitantes.

Fue un duelo áspero, en el que cada balón era una batalla y la presión crecía siempre desde el rival, como obligación para los peones de uno y otro equipo. Resultó premonitorio el guion que previó el estratega del equipo revelación del curso, Diego Martínez, sobre el duelo frente al hipercompetitivo Atleti.

Solo un par de acciones de Vitolo Machín, una de ellas en una contra liderada por Álvaro Morata, sacaron del tedio al espectador rojiblanco antes del descanso. Con un Atleti de circunstancias y plagado de bajas -especialmente acusada la de Diego Costa, que estará fuera de concurso 3 meses por su operación de hernia discal-, el grancanario fue hasta entonces de lo más aseado del grupo de Diego Pablo Simeone.

Enfrente, en el trabajado Granada, Puertas y un golpe franco de Vadillo pudieron dar la ventaja a un Granada que superó su caída en barrena en las últimas semanas, con tres derrotas consecutivas, después de haber llenado las portadas de telediarios y periódicos por su efímero liderato liguero apenas un mes atrás.

No dejó un milímetro el conjunto nazarí para que el Atleti se acabara de adueñar de un pulso sin control, en el que Koke quiso y no pudo porque no le dejaba aire el centro del campo local y el veterano Roberto Soldado, subido de revoluciones en ocasiones, echaba mano de manual para sacudir el dominio foráneo.

El Atleti salió con más empuje en el arranque de la segunda parte y pronto sacó provecho a su insistencia sobre la portería de Rui Silva. Una asistencia de Herrera a Renan Lodi bastó para que los visitantes tomaran ventaja (0-1) con un sutil disparo entre las piernas del meta local.

Lejos de que el gol fuera la sentencia para los locales, el Granada se echó encima de la chepa del Atleti con un fútbol directo que acabó encontrando su premio en un saque de esquina cabeceado por Germán a la red de Oblak para igualar (1-1) la batalla rojiblanca del Nuevo Los Cármenes.

En un calco de la jugada del gol atlético, Herrera enlazó con Lodi en la banda izquierda para que éste asistiera a Morata en el área pequeña y el ariete echara por alto balón e ilusiones visitantes a partes iguales. El resto fue un intento baldío del Atleti por alcanzar una victoria que pudo llegar en un posible penalti al debutante Poveda, pero que ya no llegó.

Con esta igualada, el Atlético ve cómo se distancia el FC Barcelona, ahora a 3 puntos de los colchoneros después de que los pupilos de Ernesto Valverde lograran un sufrido triunfo, con remontada incluida, contra el colista Leganés en Butarque. Eso fue otra batalla, la del Atleti en Granada quedó en armisticio.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GRANADA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

GRANADA: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán (Martínez, min. 71), Domingos Duarte, Quini; Gonalons, Azeez (Carlos Fernández, min. 62), Montoro, Vadillo (Machís, min. 65), Puertas; y Soldado.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Vitolo (Poveda, min. 82), Herrera, Llorente (Joao Félix, min. 75), Koke; Morata y Correa (Lemar, min. 55).

--GOLES.

0-1, min. 60: Lodi.

1-1, min. 67: Germán.

--ÁRBITRO: Medié Jiménez (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Soldado (min. 31), Montoro (min. 43), Puertas (min. 54) y Gonalons (min. 63) por parte del Granada; y a Correa (min. 28), Felipe (min. 39) y Llorente (min. 66) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes, 17.003 espectadores.