El Atlético frena con sufrimiento al Barça para jugar su 20ª final de Copa

Juan Musso of Atletico de Madrid reacts during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha perdido este martes ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou (3-0) pero, haciendo bueno el 4-0 de la ida en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, se ha clasificado para la final de la Copa del Rey Mapfre, la vigésima para la entidad 'colchonera' y en la que se medirá a Athletic Club o Real Sociedad en busca de su undécimo título.

El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone llegaba a Barcelona con la clara ventaja del 4-0 de la ida y en el nuevo feudo 'culer' pudo defenderla, por los pelos y sufriendo un asedio de casi 90 minutos, para así plantarse en la final de Copa por primera vez desde 2013, cuando jugó la final en el Santiago Bernabéu y ganó el título al vencer a su vecino Real Madrid, en su 'casa', por 2-1.