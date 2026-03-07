El Atlético golpea primero gracias a un doblete de Nico González

Nico Gonzalez of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 07, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha derrotado este sábado por 3-2 a la Real Sociedad en la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025-26, un partido que ha servido como ensayo de la final de Copa del Rey Mapfre que ambos equipos disputarán el 18 de abril en Sevilla y en el que los rojiblancos han sonreído gracias a un doblete de Nico González para neutralizar a un adversario que muy combativo.

La Cartuja todavía queda lejos y así se notó en los onces titulares de Diego Pablo Simeone y Pellegrino Matarazzo. El argentino dosificó a Marcos Llorente, Marc Pubill y Julián Álvarez, pensando en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur del martes; mientras que el estadounidense dio descanso a Beñat Turrientes, Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal tras el esfuerzo 'txuri-urdin' en Copa.

Pero el Atlético puso la directa desde los primeros compases del partido, al calor de una grada que respiraba júbilo y alegría por el buen momento que atraviesa su equipo. Ya en el minuto 4 avisó Alexander Sorloth, con un tímido disparo que atrapó Álex Remiro sin problema. Sin embargo, un minuto después el '9' colchonero, que continúa de dulce este 2026, no perdonó y mandó besar el balón la red donostiarra.

El noruego aprovechó un saque de banda lanzado por Giuliano Simeone al área con toda la intención de crear peligro y que José María Giménez confirmó al prolongar de cabeza. El Atlético golpeaba primero en el Riyadh Air Metropolitano gracias a su pichichi --suma once goles desde que inició el año-- y que, como en el encuentro de la primera vuelta en Anoeta, volvió a 'vacunar' a uno de sus antiguos equipos.

Sin apenas tiempo para calibrarse, la Real Sociedad estaba por debajo en el luminoso en la primera ocasión de peligro local, pero el conjunto guipuzcoano no se amedrentó y reaccionó con celeridad, demostrando cómo el 'efecto Matarazzo' ha caído de pie en San Sebastián. El empate llegó cuatro minutos después gracias a un testarazo de Carlos Soler desde la frontal del área y tras pase de Luka Sucic, una de las novedades en el once.

Una vez más la falta de contundencia en su zaga perjudicaba a los rojiblancos, que no dejan la portería a cero en casa en un encuentro liguero desde la victoria frente al RCD Mallorca (3-0). Pero este contratiempo no cambió el plan de los locales que mantuvieron la calma y poco a poco fueron controlando el encuentro con un notable Rodrigo Mendoza en la medular que ordenaba y proponía el juego de su equipo.

El Atlético se hizo con el control absoluto del partido en busca de una nueva victoria en Liga, para mantener la pugna con el Villarreal por la tercera plaza. Sin embargo, no terminaba de acertar en el último pase de cara al gol, especialmente buscando a Sorloth por arriba. Y así se llegó a un descanso que trajo consigo el primer cambio del encuentro.

El 'Cholo' Simeone se vio obligado a introducir a Marcos Llorente en el terreno de juego por la lesión de Rodrigo Mendoza, que no pudo acabar la primera mitad. El inicio de la segunda fue un espejo del final de los primeros 45 minutos, con un Atlético volcado en campo rival ante una Real Sociedad que achicaba cada percance como buenamente podía.

No le terminó de convencer esa puesta en marcha a Simeone, que sin haber demasiado el reloj volvió a mover el banquillo con un triple cambio. Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Nico González entraron para mantener el caudal ofensivo y precisamente en las botas de estos dos últimos cuajó el 2-1. Un sorprendente taconazo del francés dentro del área dejó al argentino solo para batir a placer a Remiro.

De nuevo el laboratorio del 'Cholo' daba sus frutos, pero el estado de felicidad duró poco, lo que tardó el recién entrado Oyarzabal en mandar un cohete en dirección a la meta de Jan Oblak, que nada pudo hacer para detenerlo. El capitán 'txuri-urdin' había entrado 10 minutos antes y había tenido escaso protagonismo hasta entonces, que lo bordó.

Pero los colchoneros no cesaron en su empeño por hacerse con los tres puntos como impulso para el duelo europeo del martes; sin embargo, Remiro tenía otra idea y se mostró como un muro infranqueable a casi todo lo que los rojiblancos producían. Ni las internadas de la 'Araña' ni las del gigantón noruego conseguían perforar la meta donostiarra.

Fue Nico González quien volvió a adelantar al Atlético para sellar la victoria cuando el partido encaraba su desenlace. Matteo Ruggeri en el 81' centró desde la banda izquierda y el bigoleador cabeceó ajustado al poste, cerrando a favor de los madrileños una antesala de la final copera que se disputará dentro de mes y medio en suelo sevillano. Ahí no habrá en liza puntos ligueros, sino levantar un título.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - REAL SOCIEDAD, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Julián Álvarez, min.53), Mendoza (Llorente, min.46), Koke (Cardoso, min.61), Almada (Nico González, min.53); Lookman (Griezmann, min.53) y Sorloth.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Marín (Guedes, min.56), Herrera, Soler (Turrientes, min.74), Barrenetxea (Zakharyan, min.65), Sucic (Brais Méndez, min.74); y Óskarsson (Oyarzabal, min.56).

--GOLES:

1-0, min.5: Sorloth.

1-1, min.9: Soler.

2-1, min.67: Nico González.

2-2, min.69: Oyarzabal.

3-2, min.81: Nico González.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla a Hancko (min.20) por parte del Atlético de Madrid; y a Óskarsson (min.49) en la Real Sociedad.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 60.788 espectadores.