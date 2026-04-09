Publicado 09/04/2026 12:11

El Atlético jugará un amistoso de pretemporada contra el United en Estocolmo

Alexander Sorloth and Giuliano Simeone of Atletico de Madrid greeting the fans after the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 202
Alexander Sorloth and Giuliano Simeone of Atletico de Madrid greeting the fans after the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 202 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid confirmó este jueves que jugará un amistoso en la próxima pretemporada contra el Manchester United inglés, previsto para el sábado 1 de agosto en el Straberry Arena de Estocolmo a partir de las 15.00 horas.

El equipo rojiblanco y el británico disputarán la denominada Snapdragon Cup en un escenario que ya conocen los colchoneros, que se enfrentaron en agosto de 2019 en otro amistoso de pretemporada a la Juventus italiana con victoria por 2-1.

Contador

Contenido patrocinado