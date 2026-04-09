El Atlético jugará un amistoso de pretemporada contra el United en Estocolmo

Alexander Sorloth and Giuliano Simeone of Atletico de Madrid greeting the fans after the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 202 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid confirmó este jueves que jugará un amistoso en la próxima pretemporada contra el Manchester United inglés, previsto para el sábado 1 de agosto en el Straberry Arena de Estocolmo a partir de las 15.00 horas.

El equipo rojiblanco y el británico disputarán la denominada Snapdragon Cup en un escenario que ya conocen los colchoneros, que se enfrentaron en agosto de 2019 en otro amistoso de pretemporada a la Juventus italiana con victoria por 2-1.