El Atlético se jugará estar en el top 8 de la Champions League en la última jornada

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha empatado (1-1) este miércoles en su visita al Galatasaray SK durante la séptima y penúltima jornada de la liguilla en la Champions League, cosechando los madrileños un resultado insuficiente para estar ya en el top 8 y, por ello, será definitivo su partido en la última fecha del calendario ante el Bodo/Glimt.

En el RAMS Park de Estambul, apenas dos minutos tardó el Atlético en crear peligro con una combinación entre Pablo Barrios y Giuliano Simeone por la banda derecha hasta encontrar pase a Julián Álvarez, quien desde el costado derecho del área turca estrelló su disparo en un latera de a red.

La réplica inmediata de Victor Osimhen, abortada por Dávid Hancko, fue germen del 0-1. Hubo un balón en largo para que contemporizase Alexander Sorloth hasta que lo acompañó Thiago Almada, que sin dilación pasó raso por la banda izquierda a Matteo Ruggeri; éste centró de primeras y, a la espalda de los centrales, Giuliano cabeceó a gol un remate frontal.

El marcador asentó a los colchoneros, pero su adversario se adueñó de la posesión y en el minuto 20 eso cuajó el empate. Leroy Sané se acomodó el balón en la banda derecha, encaró a Ruggeri, vio un hueco y filtró un pase a la llegada de Roland Sallai, que no fue perseguido por Almada e hizo un centro-chut raso y que Marcos Llorente se metió en propia puerta.

Contestaron a ese 1-1 Giuliano con un derechazo sin puntería y luego la 'Araña' Álvarez cazando un balón suelto desde fuera del área, pero su tiro con comba también se marchó desviado. Entró entonces el partido en fase de ida y vuelta, con Almada voluntarioso, si bien nadie se atrevía a tirar desde lejos y el reloj se iba consumiendo con más dudas que certezas.

Al borde del descanso, sí lo intentó Sorloth en un contragolpe con un zurdazo que perdió fuerza tras tocar en un rival y no incordió al portero Ugurcan Çakir. Acto seguido, pudo hacer mucho daño el Galatasaray tras irse Yunus Akgün de Ruggeri y centrar raso al corazón del área visitante, pero Baris Alper Yilmaz falló en posición franca delante de Jan Oblak.

Al regreso del descanso, habiendo sustituido Álex Baena al amonestado Almada, el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone se complicó en exceso en dos lances defensivos al límite del penalti, con Giuliano y Hancko como protagonistas. Tras eso, Giuliano quiso resarcirse culminando un ataque coral en tiro cruzado y que Sorloth no fue a rematar por carencia de fe.

El 'Cholo' aprovechó ese momento para retirar del campo a la vez a Koke y a Barrios, confiando a Johnny Cardoso la línea medular junto a Llorente, pues la entrada de Robin Le Normand cambió de sitio a varios compañeros. En un arreón tras un saque de esquina, Giuliano primero y Pubill después merodearon el gol de cabeza, lo cual encendió al abarrotado estadio.

POCO IMPACTO DE GRIEZMANN

Otros recursos del banquillo colchonero fueron Antoine Griezmann y Nico González, reemplazos para una delantera titular discreta. Por parte local, Okan Buruk se guardó casi todas sus sustituciones para el tramo final del encuentro, al que habían llegado sus pupilos con solidez atrás; así lo demostró un largo ataque del Atlético en el 82', donde Pubill tiró alto.

Un minuto más tarde, Giuliano robó un balón en presión adelantada y fue objeto de falta junto a la frontal del área, ocasión ideal para Griezmann y paradón de Çakir despejando a córner; y al saque de esa acción, Baena puso en apuros otra vez a Çakir con un derechazo potente a media altura.

Se animó el conjunto madrileño en el desenlace y el Galatasaray rebuscó algún hueco entre líneas, y eso dio frutos en el 90' con un derechazo duro pero desviado de Gabriel Sara desde fuera del área. Mucho mayor susto fue otro tiro del propio Gabriel Sara en el tiempo añadido, tras pase raso de Osimhen; Oblak hizo el paradón de cada día y Llorente desvió el rechace.

En la ultimísima acción del tiempo de alargue, el Atleti colgó de forma directa una falta al área turca. Pero ahí tampoco hubo premio y su empate final sirvió a los pupilos del 'Cholo' para situarse con 13 puntos; por su parte, el 'Galata' se colocó con 10 puntos e igualmente deberá refrendar en la octava jornada de esta liguilla su acceso a las eliminatorias.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GALATASARAY, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

GALATASARAY: Çakir; Sallai, Sánchez, Bardakci, Elmali; Lemina, Torreira (Gündogan, min.88); Sané, Akgün (Gabriel Sara, min.65), Yilmaz (Jakobs, min.80); y Osimhen.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke (Cardoso, min.56), Barrios (Le Normand, min.56), Almada (Baena, min.46); Sorloth (Griezmann, min.61) y Julián Álvarez (Nico González, min.73).

--GOLES:

0-1, min.4: G. Simeone.

1-1, min.20: Llorente (pp).

--ÁRBITRO: István Kovács (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla a Osimhen (min.29), a Sallai (min.61) y Lemina (min.83) por parte del Galatasaray, y a Pubill (min.29), Almada (min.40), Barrios (min.49) y G. Simeone (min.67) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: RAMS Park.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).