El Atlético le quiere cerrar otra puerta al Levante

Archivo - Ajara Nchout Njoya of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Supercopa de Espana Femenina, Final match, played between Levante UD and Atletico de Madrid at Municipal de Los Juegos Mediterraneos stadium on January 16, 2021 in Almeria, Sp - Irina R. Hipolito/AFP7 / Europa Press - Archivo