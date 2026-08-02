El Atlético llega a la cifra récord de 61.500 abonados

Estadio Riyadh Air Metropolitano - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid anunció este domingo haber llegado a la cifra récord de 61.500 abonados para la temporada 2026/27, tras un 98% de renovación y completar las 1.200 butacas que quedaron libres en el Riyadh Air Metropolitano.

"Seguimos contando con el respaldo incondicional de nuestra afición y ya alcanzamos la cifra récord de 61.500 abonados para la temporada 2026/27. Una muestra más del compromiso de la familia rojiblanca, que volverá a convertir el Riyadh Air Metropolitano en uno de los grandes escenarios del fútbol europeo", celebró el conjunto rojiblanco en una noticia en su web oficial.

El 98% de los abonados del aforo general renovaron su localidad para la nueva campaña, por lo que únicamente quedaron libres alrededor de 1.200 butacas. Estas plazas se ofrecieron, por orden de inscripción, a los primeros socios incluidos en la lista de espera, completándose ya la ocupación de todas las localidades destinadas a abonos de temporada en el aforo general.

En la actualidad, el club madrileño cuenta con 55.929 abonados en aforo general y de 5.571 abonados VIP provisionales, cifra que continuará creciendo en las próximas semanas con la incorporación de los últimos abonados VIP.

Los socios que no han podido acceder a un abono de temporada en aforo general pueden disfrutar de los partidos en el Riyadh Air Metropolitano con los packs de 10 y de 5 encuentros de LaLiga EA Sports, que permiten elegir los partidos que deseen presenciar -excepto los disputados frente al Real Madrid y al FC Barcelona- en tres ubicaciones diferentes del lateral oeste del estadio: grada alta, grada media o grada baja.

Asimismo, continúa abierto el proceso de altas en el aforo VIP, donde permanecen disponibles las últimas butacas VIP individuales. Por su parte, todos los palcos privados y los boxes VIP destinados a empresas ya se encuentran completamente ocupados.