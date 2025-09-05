El Atlético se lleva el derbi en la Liga F y agrava el mal inicio y las dudas del Real Madrid

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se llevó este viernes (2-1) el derbi ante el Real Madrid gracias a un gol en los compases finales de Luany con el que agravó las dudas y el mal inicio en la Liga F Moeve 2025-2026 del conjunto madridista, que ya se ha dejado cinco de los seis primeros puntos.

No mejoró demasiado en su segundo partido el equipo que entrena Pau Quesada, que no ha comenzado con buen pie su andadura en el banquillo merengue, respecto a su discreto estreno en el campeonato doméstico ante el recién ascendido DUX Logroño, frente al que salvó un punto en el minuto 93.

Esta vez peleó para arañar algo ante un rival que volvió a demostrar que le sabe tomar la medida, pero se marchó de vacío y ya podría quedarse a cinco puntos del FC Barcelona, distancia que le separa ya de las colchoneras. Contando la temporada pasada, el Real Madrid encadena cuatro partidos consecutivos sin ganar, los tres últimos a domicilio, faceta en la que el año pasado estuvo invicto y sumando 43 de los 45 puntos posibles.

El conjunto que dirige Víctor Martín empezó mucho mejor y se adelantó pasado el cuarto de hora por medio de Lauren Leal, que cabeceó tras un saque de esquina un cabezazo anterior de Gaby García. Merle Froms evitó con una gran parada el 2-0 ante Gio Queiroz para mantener con vida a un Real Madrid que sólo asustó en el tramo final del primer tiempo con el VAR no dando un gol que reclamaba.

Tras el paso por los vestuarios, el guión no cambió demasiado y parecía que el panorama se aclararía para las locales tras la expulsión por doble amarilla de Signe Bruun. Sin embargo, las visitantes empataron en un lanzamiento de falta lejano de Sara Dabritz que sorprendió a Lola Gallardo y Alba Redondo tuvo una buena opción para voltear el marcador, pero fue Luany la que dio el triunfo al Atlético en el minuto 83 después de no perdonar dentro del área cierta falta de contundencia de la defensa madridista.

De este modo, el conjunto rojiblanco confirma sus buenas sensaciones en el arranque de esta temporada antes de afrontar el próximo jueves la ida del 'playoff' de acceso a la fase de liga de la Champions ante el BK Hacken sueco. El madridista, por su parte, tendrá que mejorar para no complicarse el estar una campaña más entre los mejores del Viejo Continente en su visita al peligroso Eintracht Frankfurt alemán.