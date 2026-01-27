El Atlético de Madrid se agarra a la mística del Metropolitano

Archivo - Players of Atletico de Madrid greeting the fans during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Atletico de Madrid and R. Union Saint-Gilloise at Estadio Metropolitano on November 04, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este miércoles (21.00 horas) al Bodo/Glimt en la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26 con el objetivo de obrar el milagro en el Riyadh Air Metropolitano y alcanzar el 'top 8', para acceder por la vía directa a los octavos de final de la competición frente a un adversario moralizado y que sueña con seguir vivo en Europa.

El feudo colchonero será testigo de un enfrentamiento inédito entre ambos conjuntos, pero que se antoja crucial para el devenir de la temporada de las dos plantillas. En una campaña frenética y con el calendario lleno de partidos cada semana por seguir vivos en las tres competiciones, el Atlético ansía evitar los dos compromisos a mediados de febrero correspondientes a los 'playoffs' después del traspiés inesperado en Turquía la semana pasada.

Ese empate ante el Galatasaray (1-1) provoca que los pupilos de Diego Pablo Simeone lleguen a esta última fecha unificada en duodécima posición con trece puntos (4V, 1E y 2D) y sin depender de sí mismos para estar presentes entre los ocho mejores equipos de la máxima competición continental. Pero existen probabilidades de dar la vuelta a la situación y colarse en esa lista, para ello deberán cumplir ante el Bodo/Glimt y esperar que la fortuna se ponga del lado colchonero en un torneo que muy pocas veces sonrió a su favor.

El Atlético ¡necesita ganar con el mayor margen posible fruto de que su +3 en el balance de goles le obliga a tener que superar a varios equipos que tiene por delante. Como principales aliados para obrar el milagro tendrá al Athletic Club, que se mide al Sporting de Lisboa, y al Nápoles, que debe ganar al Chelsea en casa para seguir vivo.

Y como en las grandes noches, los rojiblancos apelan al calor de su estadio donde se muestran prácticamente invencibles. Esta temporada el Metropolitano se ve infranqueable para los equipos que viajan a la capital, tan solo el Elche en el mes de agosto ha conseguido salir con algo de provecho en esta campaña (1-1), todo lo demás se cuenta por victorias para los de Simeone. Un idilio que tratarán de mantener ante un Bodo/Glimt que llega tras ser verdugo la jornada pasada del Manchester City.

El equipo dirigido por Kjetil Knutsen viaja a Madrid tras vencer en la anterior jornada al conjunto inglés (3-1). Un sorprendente precedente que Simeone debe tener en cuenta para no confiarse y chocar ante el fiordo vikingo. Además, los noruegos llegan a esta última jornada con vida para colarse entre los 24 equipos que mantendrán sus opciones de levantar el título en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría) el 30 de mayo.

Para continuar haciendo historia y avanzar más allá de la liguilla, el Bodo/Glimt, como los madrileños, necesitan ganar el encuentro y esperar otros resultados favorables para tener opciones de seguir adelante. Promedian casi dos goles por partido en sus encuentros como visitantes en esta edición de la Liga de Campeones, un aspecto que se contrapone con los tres goles encajados por parte de los rojiblancos en el Metropolitano.

Además, a pesar de su vocación ofensiva, los escandinavos también muestran vulnerabilidad defensiva, habiendo encajado goles en todos sus encuentros internacionales. Y esta es la grieta que el Atlético de Madrid debe explotar en las botas de Julián Álvarez para romper de una vez ya su amplia sequía goleadora. Precisamente, su último gol anotado se remonta a la visita a Eindhoven hace más de un mes en el encuentro de Champions.

El argentino será previsiblemente de la partida junto con Alexander Sorloth, que llega enchufado tras ver puerta en cuatro ocasiones en lo que llevamos de 2026 y que aprovecha la baja por lesión de Antoine Griezmann. En la medular regresaría el capitán, Koke Resurrección, tras descansar en la victoria liguera del fin de semana a acompañar a un Pablo Barrios que se erige como estandarte y faro del equipo.

Por parte de los visitantes, faltos de rodaje al haber finalizado la Eliteserien noruega a finales del pasado mes de noviembre, Knutsen presumiblemente alineará el mismo once que siete días antes venció al Manchester City, con Kasper Hogh como principal baza ofensiva tras anotar un doblete en ese partido.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; G. Simeone, Koke, Barrios, Nico González; Sorloth y Julián Álvarez.

BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hauge y Hogh.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--Hora: 21.00/M+ Liga de Campeones 3.