El Atlético de Madrid alcanza la cifra récord de 130.000 socios

Publicado 21/01/2020 18:54:21 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha alcanzado la cifra récord de 130.000 socios, la más alta en los más de 116 años de historia de la entidad, siendo 58.101 abonados con asiento en el estadio Wanda Metropolitano y 71.899 socios no abonados, indicó el club colchonero este martes.

Los 130.000 socios se extienden desde el socio número 1, Pedro Palmero, quien se dio de alta el 8 de octubre de 1940 y lleva más de 79 años consecutivos como socio del Atleti, hasta la última persona en hacerse socia este martes 21 de enero de 2019, que es Belén Lorca Baena, residente en Ceuta.

Esposa de Rafael Gallardo Ferrón, presidente de la Peña Atlética de Ceuta 17/05, ambos presenciarán el próximo domingo -junto a su hijo Rafael, de 2 años de edad- el derbi que medirá al Atlético de Madrid con el Leganés en el Wanda Metropolitano, invitados por el club.

"El número de socios se eleva de manera constante, ya que la pasión por estos colores no para de crecer. Nuestros aficionados se reparten por toda la geografía española, hay socios atléticos en todas las provincias de España y cada vez hay más socios por todo el mundo: estamos presentes en 65 países", indicó el club en un comunicado.

Además, la entidad presidida por Enrique Cerezo ha recordado a todos aquellos atléticos que aún no son socios no abonados del club que "sigue abierto el plazo de admisión de nuevos socios de cara a la actual campaña 2019-20". La cuota para los socios no abonados adultos es de 58 euros por temporada y de 29 euros para los infantiles y benjamines.