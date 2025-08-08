El Atlético de Madrid busca enderezar en St. James' Park su atípica pretemporada

Archivo - Antoine Griezmann of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Atletico de Madrid at Estadio de Montilivi on May 25, 2025 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid afrontará este sábado (17.00 horas) fuera de casa ante el Newcastle United su tercer y último partido amistoso de pretemporada, con el propósito entre los colchoneros de mejorar la cara exhibida previamente contra Oporto y Rayo Vallecano, a tan solo una semana de que comience LaLiga EA Sports 2025/26.

A la espera de concretar o no el fichaje del mediapunta italiano Giacomo Raspadori, la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone sigue acoplándose durante un verano raro y marcado por su participación hace mes y medio en el Mundial de Clubes de la FIFA. Ahí el Atlético disputó tres encuentros y dejó un sabor amargo en forma de tempranero adiós.

Su abultada derrota (4-0) contra el Paris Saint-Germain en la jornada 1 lastró al equipo rojiblanco para su posterior concurso dentro del Grupo B, donde quedó eliminado pese a vencer luego al Seattle Sounders (1-3) en la jornada 2 y al Botafogo (1-0) en la jornada 3; una peor diferencia de goles condenó a los pupilos del 'Cholo' Simeone.

Después tuvieron casi un mes de vacaciones, si bien en la dirección deportiva del club aceleraron para animar el mercado de contrataciones de Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill, Johnny Cardoso, Álex Baena y Thiago Almada, además de las adquisiciones en propiedad de Juan Musso y de Clément Lenglet. No obstante, falta mucho todavía por encajar.

En mayor o menor medida, todos se han estrenado ya como colchoneros. Pero la versión mostrada el pasado 3 de agosto en el Estádio do Dragão fue a ratos decepcionante y el Atlético se marchó de tierras portuguesas con derrota (1-0). Para colmo, su cara apenas mejoró en el partido de entrenamiento que tres días más tarde tuvieron ante el Rayo Vallecano.

Ese raro cara a cara se jugó en el Cerro del Espino (Majadahonda) y los del 'Cholo' empataron (1-1) contra el equipo franjirrojo, destacando un golazo de Antoine Griezmann y poco más. Por eso ahora los veteranos y los recién llegados, amén de algunos canteranos como Carlos Martín, Jano Monserrate y Taufik Seidu, tendrán que exprimirse en St. James' Park.

En ese estadio les esperará un Newcastle más rodado en cuanto a citas amistosas de verano, aunque aún sin haber ganado. Cuatro partidos han jugado los de Eddie Howe hasta el momento, perdiendo tres de ellos ante el Celtic de Glasgow (4-0), el Arsenal (3-2) y un equipo de estrellas de la liga surcoreana (1-0), y empatando el otro contra el Tottenham (1-1).

Justo un día antes de medirse con el Atleti, Howe comprobará cómo de profundo en su plantel para este curso durante otro amistoso y también en St. James' Park, en tal caso frente al RCD Espanyol. Precisamente el conjunto perico será el adversario de los colchoneros el próximo 17 de agosto (21.30 horas) en la jornada inaugural de Primera División.