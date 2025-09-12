El Atlético de Madrid busca reacción ante un Villarreal crecido

Los colchoneros necesitan sumar su primera victoria en la competición frente a los 'groguets', que están viviendo un comienzo de Liga notable

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado (21.00 horas) en el estadio Riyadh Air Metropolitano al Villarreal CF durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, duelo en el que los colchoneros necesitan lograr su primera victoria si no quieren ceder aun más distancia con la cabeza, mientras que el 'Submarino Amarillo' quiere confirmar un notable arranque de competición estabilizándose en los puestos punteros.

Cuarta fecha del calendario liguero y el Atlético ya tiene urgencias. Su mal arranque liguero, con dos puntos de nueve posibles en su casillero, y la entidad del rival, que podría ser un competidor directo por el Top-4 a final de temporada, hacen que los pupilos de Diego Pablo Simeone afronten este compromiso con exigencia más propia de los últimos meses de campaña.

El Atleti 2025/26 no está funcionando aún. Si bien el equipo dejó 60 minutos ilusionantes en su estreno liguero en Cornellà-El Prat, el resto de partidos ha dejado muchas dudas tanto en juego como en efectividad. Los rojiblancos están teniendo serios problemas de eficacia, siendo uno de los equipos menos goleadores de las tres primeras jornadas, con tres tantos. Además, tendrá enfrente al menos goleado hasta el momento.

Todo ello, en la antesala del debut en la Champions League en Anfield y con las bajas importantes de dos de sus jugadores más determinantes: Thiago Almada y Álex Baena. Las lesiones impedirán, además de que Julián Álvarez pierda a sus principales socios, que Álex Baena se reencuentre con sus ex compañeros. Así, las posibles soluciones para Simeone serían las de colocar a Conor Gallagher en el costado izquierdo, y elegir entre Antoine Griezmann y Alexander Sorloth el acompañante de Julián.

La otra gran duda del entrenador argentino del Atlético de Madrid, que está viviendo su peor arranque de curso al frente de los colchoneros y el peor del club desde 2010, es quien ocupará el lateral izquierdo. Las opciones son apostar por la continuidad de David Hancko y colocar a Clément Lenglet en el centro de la zaga, o devolver al checo al puesto de central y que Matteo Ruggeri ocupe el costado izquierdo.

Y todo lo que son dudas en el Atlético de Madrid en este primer mes de competición, son certezas en el Villarreal. Los de Marcelino García ha comenzado la temporada de manera notable. Pese al empate en la pasada jornada en Balaídos, suman siete puntos de nueve posibles con un fútbol de altísimo nivel, tanto defensiva como ofensivamente, siendo el equipo más goleador y el menos goleado de esta Primera División 2025/26.

Un equipo que se ha reforzado a las mil maravillas durante el periodo de fichajes, con llegada de jugadores de la talla de Renato Veiga, Georges Mikautadze o Thomas Partey. Fichajes que se han incorporado para dar un salto de calidad a una plantilla muy completa que ya consiguió la clasificación para la Liga de Campeones la pasada temporada. Ahora, el objetivo es mejorar ese quinto puesto.

Así, el duelo ante el Atlético de Madrid puede ser muy importante para los 'groguets', ya que un triunfo en el Metropolitano, donde sólo ha perdido en una de sus últimas tres visitas, le distanciaría de los colchoneros en ocho puntos. Para ello, el Villarreal intentará aprovechar el momento de forma de Nicolas Pépé. El marfileño ha marcado en las dos últimas jornadas de Liga y ha participado en el casi el 40% de los goles de su equipo este curso.

Otra buena noticia para el entrenador Marcelino García Toral es la recuperación de Ayoze Pérez, lesionado en las tres primeras jornadas. Así, el internacional español, igual que los fichajes Mikautadze y Manor Solomon, podrían debutar, siendo el georgiano el que apunta a la titularidad.

Además, destaca la vuelta al Metropolitano del defensa uruguayo Santiago Mouriño, traspasado este verano por el Atleti al no tener sitio para el 'Cholo' Simeone. Todo en un partido en el que el once titular del Villarreal podría sufrir alguna rotación con la mente puesta en el estreno en la Champions del próximo martes ante el Tottenham Hotspur.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Gallagher; Sorloth y Julián Álvarez.

VILLARREAL: Luiz Junior; Mouriño, Veiga, Foyth, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Pépé.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

--ESTADIO: Riyadh Air Metrolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ LaLiga.