El Atlético de Madrid y un camino hacia La Cartuja entre oficio y resistencia

Archivo - David Hancko and Marc Pubill of Atletico de Madrid celebrate during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcelona, - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid disputa este sábado (21.00 horas) la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026 en La Cartuja de Sevilla frente a la Real Sociedad tras firmar una trayectoria sólida y competitiva en la competición donde ha superado las eliminatorias con solvencia y dejando muestras de su fortaleza en el formato del KO.

Atlético Baleares, Deportivo de La Coruña, Real Betis y FC Barcelona han sido los rivales de los rojiblancos en un camino hacia la final que se remonta a mediados del mes de diciembre. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone debutó directamente en los dieciseisavos de final, al estar exento de las dos primeras rondas por su participación en la Supercopa de España.

En su estreno en el torneo con más solera del fútbol español se impuso por 2-3 al equipo balear de Segunda Federación en un encuentro exigente que llegó a los últimos compases apretado, pero donde prevaleció el doblete de Antoine Griezmann y el tanto de Giacomo Raspadori.

Ya en octavos de final, el equipo rojiblanco confirmó su crecimiento competitivo con una victoria por la mínima (0-1) frente a otro campeón copero como el Deportivo de La Coruña, equipo de LaLiga Hypermotion, a domicilio. Un duelo trabajado que le permitió avanzar de ronda con solvencia y que se resolvió en favor de los colchoneros con un brillante gol de falta directa de Griezmann.

El salto cualitativo llegó en los cuartos de final, donde los de Simeone protagonizaron una de las actuaciones más contundentes de esta edición al golear por 0-5 al Real Betis, sellando su pase a semifinales con una exhibición ofensiva y precisamente en el estadio donde este sábado buscarán levantar la undécima Copa de su historia.

Y para llegar a La Cartuja de nuevo, el Atlético de Madrid tuvo que saber sufrir en las semifinales. El conjunto madrileño se midió al FC Barcelona en una eliminatoria a doble partido de alta exigencia y reedición de la pasada temporada. En la ida, disputada en el Riyadh Air Metropolitano, los rojiblancos lograron una clara victoria por 4-0 gracias a una sensacional primera parte, encarrilando la eliminatoria, mientras que en la vuelta, supieron hacer valer esa ventaja para pasar a la final pese a sufrir y caer por 3-0 en el Spotify Camp Nou.

El recorrido del equipo rojiblanco en esta edición refleja su fiabilidad en eliminatorias, combinando solidez defensiva y eficacia ofensiva en los momentos clave. Tras superar con autoridad rondas decisivas y resistir en una semifinal de máxima exigencia, los pupilos de Simeone encaran la final con la ambición de culminar una trayectoria notable en el torneo del KO.