El Atlético de Madrid se enfrentará al Manchester City en un amistoso en Seúl el 9 de agosto

Archivo - Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrates after scoring the team's second goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Atletico de Madrid at El Sadar on May 12, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrentará al Manchester City en un amistoso de pretemporada el próximo domingo 9 de agosto en Seúl (Corea del Sur), apenas seis días antes del comienzo de la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27.

El partido, correspondiente a la Coupang Play Series, se disputará en el Seoul World Cup Stadium de la ciudad surcoreana, donde en verano de 2023, en el marco de la misma competición, los rojiblancos ya se midieron al conjunto inglés, con triunfo por 1-2 con goles de Memphis Depay y Yannick Carrasco. Antes, el 1 de agosto, el Atlético también se medirá al Manchester United en Estocolmo (Suecia).

El amistoso ante el equipo 'cityzen' se disputará menos de una semana antes del inicio de LaLiga EA Sports 2026-27 el fin de semana del 15-16 de agosto después de que el arbitraje diera la razón a LaLiga ante la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que quería retrasar el inicio a la semana siguiente para que los futbolistas que jueguen el Mundial tengan más y mejor descanso.