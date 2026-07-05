El Atlético de Madrid ficha a la joven portera costarricense Génesis Pérez

Archivo - September 8, 2024, Bogota, Colombia: Estadio Metropolitano de Techo Veronica Acuna of Argentina disputes the ball with Genesis Perez of Costa Rica, during the match between Argentina and Costa Rica, for the 3rd round of group F of the FIFA U-20 - Europa Press/Contacto/Julian Medina - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid anunció este domingo que ha llegado a un acuerdo con la joven guardameta costarricense Génesis Pérez, de 21 años, para que se convierta en nueva jugadora rojiblanca por las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Según detalló el club colchonero, Pérez debutó con tan sólo 16 años con la selección Absoluta de su país, con la que estuvo en el Mundial de 2023, año en el que se marchó a los Estados Unidos para jugar en el equipo de la Universidad Central de Florida, en el que militaba hasta su fichaje por el Atlético.