El Atlético de Madrid ficha a Maite Zubieta hasta 2028

Archivo - Maite Zubieta of Spain in action during a training session prior to the Spanish women's national soccer team's UEFA Women's Nations League matches at Ciudad del Futbol on May 27, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid confirmó este viernes que ha llegado a un acuerdo con la centrocampista española Maite Zubieta para que fiche por el conjunto rojiblanco por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

La jugadora de 22 años llega tras poner fin a su etapa en el Athletic Club, en el que estuvo en las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo con 18 años a finales de 2022, siendo el primero de sus 103 encuentros oficiales con el conjunto vasco.

"Siento mucha emoción e ilusión. El Atlético era la mejor opción para mí para seguir creciendo a nivel futbolístico y en lo personal", destacó Maite Zubieta, que estuvo con la selección española en la pasada Eurocopa.