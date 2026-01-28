El Atlético de Madrid ficha a Marko Perovic para la banda izquierda de su filial

El Atlético de Madrid ficha al montenegrino Marko Perovic. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con la UD Almería para que le ceda al montenegrino Marko Perovic, de 19 años, hasta el final de la presente temporada 2025/26, en un movimiento para reforzar al Atlético Madrileño de cara al desenlace en el Grupo 2 de la Primera RFEF.

"El internacional montenegrino destaca por su polivalencia en la banda izquierda", resumió la entidad colchonera en su página web. Nacido el 5 de marzo de 2006 en Podgorica (Montenegro), se formó en las categorías inferiores del FK Buducnost Podgorica y antes de llegar en 2024 al Almería también jugó en el FK Jezero de su país natal.

"Ya en el cuadro almeriense, en su primera campaña militó en el filial. En la presente temporada, Marko ha disputado seis encuentros con el primer equipo en Segunda División y dos partidos en la Copa del Rey. Además, el internacional montenegrino ya sabe lo que es jugar con la selección absoluta de su país", sentenció el Atlético en su comunicado de prensa.