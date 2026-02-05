El Atlético de Madrid florece de nuevo en La Cartuja

Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish Cup, Copa del Rey, Quarter of Final football match played between Real Betis and Atletico de Madrid at La Cartuja stadium on February 5, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este jueves por un rotundo 0-5 en su visita al Real Betis Balompié, en el último partido de los cuartos de final en la Copa del Rey Mapfre, pasando los madrileños a la siguiente ronda de una forma brillante y con impacto inmediato del recién llegado Ademola Lookman.

El delantero nigeriano se estrenó como jugador colchonero y lo hizo con titularidad en el Estadio de La Cartuja, al lado del francés Antoine Griezmann para dar descanso a Julián Álvarez. Y pese a la ausencia de su gran estrella, el Atlético empezó a dominar, con oportunidad incluida de Marcos Llorente que no obtuvo premio en el minuto 2.

Eso sí, Ez Abde generó peligro poco después y equilibró fugazmente la balanza, hasta que antes de alcanzar el primer cuarto de hora abrió el marcador Dávid Hancko cabeceando en el primer palo un córner botado por Koke Resurección. Casi acto seguido, Lookman merodeó el 0-2 con un tiro que se marchó fuera y luego él mismo tuvo en sus botas otro disparo.

La buena puesta de largo del ex de la Atalanta asustó al Betis, que reaccionó por mediación de 'Chimy' Ávila y sobre todo en el 29' con un doble acercamiento a la portería de Juan Musso, primero con centro-chut de Antony y al rechace con un zurdazo de Nelson Deossa que no tuvo tino.

Sin embargo, el equipo visitante golpeó de inmediato con su segundo gol. Matteo Ruggeri galopó por la banda izquierda y combinó con Álex Baena y también con Lookman, quien le filtró un balón raso; el lateral italiano domó ese pase y en carrera asistió al remate al primer toque de Giuliano Simeone, bien posicionado enfrente de la portería verdiblanca.

Aparte de un disparo alto de Antony, el cuadro local estaba gris y encajó el 0-3 en el 37', obra de Lookman en un contraataque. Griezmann 'pinchó' la pelota en campo propio y de tacón pasó al nigeriano, quien lanzó esa jugada combinando con Pablo Barrios; el canterano corrió como gacela y al borde del área le devolvió el esférico al recién fichado.

Lookman lo controló, sentó a Aitor Ruibal con su recorte, esquivó la llegada de otros dos defensores y marcó con un derechazo a contrapié del portero, ajustando ese remate al poste. Pablo Fornals agarró galones del Betis, pero sin recompensa hasta llegar al descanso con ese 0-3. En la reanudación, Abde y Ruibal intentaron levantar el ánimo de la afición.

A eso se unió la lesión de Barrios a raíz de un esprint en la banda derecha cuando iniciaba otro contragolpe, saliendo Josema Giménez en su lugar y descolocando un poco la alineación colchonera. No obstante, los pupilos de Manuel Pellegrini dejaron pasar sus mejores momentos y ahí el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone olió sangre en busca de botín.

Su adversario estaba descosido y al contragolpe, con Lookman en su salsa, el Atlético sentenció. En el 62' corrió el nigeriano a campo más que abierto, aguantó el balón una décima se segundo al borde del área e hizo una media bicicleta para asistir a su lado izquierdo; ahí llegaba Griezmann, que marcó el 0-4 con un zurdazo casi a la escuadra lejana.

Pese a los cambios del 'Ingeniero' Pellegrini, los béticos siguieron mal y el 'Cholo' Simeone confió en los otros dos fichajes invernales: Rodrigo Mendoza y Obed Vargas. Para mayor inri, Thiago Almada también salió con piernas frescas desde el banquillo y cerró la 'manita' en el minuto 83, remachando un rebote de portero tras disparo de Griezmann.

De este modo resolutivo, letal con contragolpes, el Atleti se aseguró repetir presencia en 'semis' de Copa, ronda que alcanzó recientemente en 2024 y en 2025; en ambas fue eliminado por el conjunto que a la postre salió campeón, primero el Athletic Club y luego el FC Barcelona.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BETIS, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 5 (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

BETIS: Adrián; Ruibal, Bartra (Natan, min.46), Llorente, Gómez; Roca, Deossa (Fidalgo, min.46); Fornals (Altimira, min.74), Abde, Antony (Riquelme, min.73) y Ávila (Ortiz, min.46).

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente (Mendoza, min.67), Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Molina, min.67), Barrios (Giménez, min.50), Koke, Baena (Almada, min.67); Lookman (Vargas, min.79) y Griezmann.

--GOLES:

0-1, min.12: Hancko.

0-2, min.30: G. Simeone.

0-3, min.37: Lookman.

0-4, min.62: Griezmann.

0-5, min.83: Almada.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Natan (min.53) y Llorente (min.81) por parte del Betis.

--ESTADIO: La Cartuja, 66.810 espectadores.