El Atlético de Madrid gana el XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures ante el Villarreal

MADRID, 29 Dic.

El Atlético de Madrid ha ganado este lunes el título del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures tras imponerse por 1-0 al Villarreal CF en la final disputada en el Estadio de Gran Canaria, en un duelo marcado por la igualdad y la competitividad entre dos de las mejores canteras del panorama nacional.

El conjunto rojiblanco se proclamó campeón del torneo Sub-13 gracias al único tanto de Jaime Carnicero, en un encuentro en el que el Villarreal apretó con fuerza en la segunda mitad y obligó al Atlético a replegar líneas para defender su ventaja.

En ese tramo decisivo volvió a destacar la figura del guardameta Íñigo Asorey, uno de los futbolistas más sobresalientes del campeonato, con intervenciones decisivas clave para sostener el triunfo 'colchonero' y asegurar el quinto título del club en este torneo, dos años después del último.

Por otro lado, el tercer puesto fue para el Real Madrid, que superó al Valencia CF por 5-2 en el partido por el bronce, con un Hugo Fernández autor de un doblete y máximo goleador del torneo con cinco tantos, mientras que Ibai García, del conjunto valencianista, fue reconocido como mejor portero del campeonato.

Tras la final, Vicente Víctor Correa 'Viti', defensa del Atlético de Madrid, fue elegido MVP del torneo, en una edición organizada por LaLiga, la Fundación José Ramón de la Morena y la UD Las Palmas, con Lojman Resorts como promotor.