El Atlético de Madrid homenajea a Diogo Jota en Anfield

Enrique Cerezo y Koke depositan un ramo de flores rojiblancas en el espacio memorial en recuerdo a Diogo Jota, en Anfield - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el capitán del equipo, Koke Resurrección, depositaron este martes un ramo de flores rojiblancas en el espacio memorial en recuerdo al fallecido Diogo Jota, situado en Anfield, en la víspera del partido que les enfrentará con el Liverpool en el inicio de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Los dos representantes colchoneros homenajearon al jugador 'red', fallecido el pasado 3 de julio junto a su hermano André Silva, también futbolista, en un accidente de tráfico sufrido en Zamora.

El portugués, que este mismo año celebró los títulos de la Premier League y la Liga de Naciones, fichó por el Atlético de Madrid en marzo de 2016, aunque no llegó a debutar con la elástica rojiblanca.