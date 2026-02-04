Al Atlético de Madrid le urge poner otra cara en La Cartuja

Archivo - Giuliano Simeone of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Atletico de Madrid at La Cartuja stadium on October 27, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este jueves (21.00 horas) al Real Betis Balompié para cerrar los cuartos de final en la Copa del Rey Mapfre 2025/26, cita a la que los rojiblancos llegarán con caras nuevas y en búsqueda de mantener sus opciones de luchar por un título, ante un rival que quiere soñar con llegar a la final en su estadio cuatro años después.

Béticos y colchoneros se miden en La Cartuja con el objetivo de colarse entre los cuatro mejores de la competición más longeva del fútbol español. El enfrentamiento tiene precedentes halagüeños para el Atlético, pues la última vez que se cruzaron en el torneo del 'K.O.', en el curso 2012/13, los madrileños pasaron la eliminatoria de cuartos con un global de 1-3 haciendo valer la cómoda victoria en el Vicente Calderón (2-0) con goles de Radamel Falcao y Filipe Luís una semana más tarde en el Benito Villamarín.

Ese rumbo quieren seguir los actuales pupilos de Diego Pablo Simeone, que llegan criticados tras encadenar dos partidos seguidos sin ganar. No pasaron del empate en el Ciutat de València en un insulso partido donde tan solo gozaron de una gran ocasión de gol y sin despejar las dudas alrededor del devenir del equipo tras la dolorosa derrota europea en el Metropolitano ante el modesto Bodo/Glimt (1-2) que supuso la primera al calor de una afición que despidió a los futbolistas con silbidos.

Necesitan reaccionar porque las opciones de tocar metal comienzan a disiparse en la que sería la quinta temporada en blanco de la entidad. Para ello, deben eliminar los fantasmas que sobrevuelan a los de Simeone cuando actúan como visitantes, ya que solo han vencido en seis encuentros de los 17 disputados a domicilio. Un pobre registro que queda maquillado en Copa del Rey donde han ganado todo, ante rivales de menor categoría.

Y es que los colchoneros no han vencido a un Primera a domicilio en el nuevo formato de la competición, un dato que se agrava al comprobar que la última victoria fuera de casa se remonta a enero de 2017 en su triunfo en los octavos ante la UD Las Palmas (0-2). Así, buscan sus terceras semifinales consecutivas --un registro que no consiguen desde el 2001--, en un torneo que han levantado en 10 ocasiones, la última en 2013.

Enfrente estará un Betis que aspira llegar a la final que se disputa en su estadio actual, La Cartuja, cuatro temporadas después. De pasar esta eliminatoria, dos de los últimos tres partidos de la competición los jugaría en casa un conjunto que llega con plena confianza tras auparse a la quinta plaza liguera este pasado fin de semana gracias a su triunfo 'in extremis' ante el Valencia (2-1).

Ese resultado puso de manifiesto la capacidad de reacción del equipo de Manuel Pellegrini, quien tan solo ha ganado al Atlético del 'Cholo' Simeone en una ocasión. Fue en el partido de Liga de la pasada campaña donde los béticos sumaron un valioso triunfo que supuso un punto de inflexión para los colchoneros que a partir de ahí encadenaron su particular 'pleno al 15'.

Y ese es el espejo en el que se miran los verdiblancos para alargar la buena racha en la que se encuentran los sevillanos. Llegan con cinco victorias consecutivas en casa entre todas las competiciones y entre las que se encuentra el triunfo en la ronda previa ante el Elche, remontado el partido gracias al doblete del 'Chimy' Ávila, principal peligro en la parte ofensiva.

Además, Simeone apurará con Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y Ademola Lookman, sus tres fichajes invernales; el delantero nigeriano incluso podría ser de la partida al no estar Alexander Sorloth, al lado de un Julián Álvarez que anhela romper su sequía goleadora. En portería estará Juan Musso, el habitual de la competición para el técnico argentino.

Por su parte, el 'Ingeniero' cuenta con las bajas seguras de Isco Alarcón, 'Cucho' Hernández, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín, pero Rodrigo Riquelme y Junior Firpo están recuperados de sus lesiones. Y presumiblemente estará a su disposición Álvaro Fidalgo, único fichaje de los verdiblancos este enero. El técnico chileno confirmó que Adrián San Miguel será el guardameta en un once titular del que es duda Antony por molestias y en el que el canterano Pablo García podría entrar.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL BETIS: Adrián; Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Deossa, Fornals; Pablo García, 'Chimy' Ávila y Abde.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Lookman y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ LaLiga.