El Atlético de Madrid quiere aguar la fiesta de Matarazzo en su estreno

Koke of Atletico de Madrid looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Valencia CF at Riyadh Air Metropolitano Stadium on December 13, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo (21.00 horas) a la Real Sociedad durante la jornada 18 de LaLiga EA Sports para un partido entre conjuntos con dinámicas antagónicas, ya que los rojiblancos no quieren perder el rumbo del FC Barcelona y el Real Madrid en la disputa por el título y los 'txuri-urdines' tienen urgencia por puntuar para no caer a zona de descenso, en el estreno en su banquillo de Pellegrino Matarazzo.

El Estadio de Anoeta cerrará el estreno de la Primera División en este naciente año con un duelo que en teoría tiene dulce sabor europeo, pero que en la práctica enfrenta a dos equipos con realidades opuestas. Los colchoneros auguran un 2026 de alegrías, con la esperanza de tocar metal tras cinco años de sequía y decepción, teniendo dentro de una semana su primera oportunidad con la disputa de la Supercopa de España.

Sin embargo, antes de montarse en el avión hacia Arabia Saudí, los pupilos de Diego Pablo Simeone deben ponerse el mono de trabajo en Liga. Están obligados a ganar para no verse descolgados de la pugna por el título liguero en el mes de enero. Una derrota en San Sebastián y una hipotética victoria blaugrana en el derbi catalán dejaría al Atlético a 12 puntos de la cabeza con la primera parte del calendario disputado.

Para que eso no ocurra, el conjunto madrileño mide sus fantasmas de jugar lejos del Riyadh Air Metropolitano, pues muestra una versión muy diferente cuando su afición no lo arropa. Solo en tres de sus nueve partidos disputados a domicilio ha sido capaz el Atlético de finalizar con marcador favorable, habiendo recogido Jan Oblak el balón de su portería hasta en nueve ocasiones, números muy distintos a los de local.

Para corregirlo, el plantel rojiblanco tiene a favor su buen estado de forma con el que cerró el 2025, a razón de cuatro triunfos seguidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, siendo tres de ellos fuera de casa. Alargar esa racha daría alegría a un 'Cholo' que no contará por lesión con el defensa Clément Lenglet ni con el centrocampista Nico González; y tiene la duda de otro central, Josema Giménez.

Quien sí estará disponible será Álex Baena, ya recuperado de su lesión de hace un mes en el Spotify Camp Nou, y que apunta a ser de la partida por detrás del argentino Julián Álvarez y del noruego Alexander Sorloth, que buscarán estrenar sus recientes paternidades con un gol.

Por su parte, la Real Sociedad llega con pésimas sensaciones, pero con la esperanza de que el nuevo año traiga mejores noticias y positivos resultados. Tras cerrar el 2025 estrepitoso con un último encuentro fiel reflejo de su situación, pues saboreaban la victoria ante el colista Levante cuando un penalti en el 94' les privó de sumar los tres puntos, los 'txuri-urdines' se sitúan dos puntos por encima del descenso.

De no puntuar esta jornada y que los perseguidores sí lo hicieran, los donostiarras podrían entrar en esta fecha en la zona peligrosa. Esta situación ha acarreado que Pellegrino Matarazzo sustituyera a Sergio Francisco como técnico del equipo, un cambio de aires con el propósito de cambiar la dinámica. El aficionado de la Real vislumbra un escenario poco alentador de aquí a final de temporada, pues los suyos solo han sumado diez de los 24 puntos posibles en Anoeta.

Pese a ello, otro rayo de luz al que se agarran es el buen pie con el que entra el conjunto en el nuevo año. Desde 2020 no han perdido su primer partido de Liga, con bagaje de dos victorias y tres empates. Un buen resultado frente a un aspirante a títulos, como es este Atleti, imprimiría ilusión y esperanza en un vestuario que confía en revertir la situación de la mano del entrenador estadounidense de origen italiano.

Matarazzo no podrá contar con los sancionados Jon Gorrotxategi e Igor Zubeldia ni con los lesionados Yangel Herrera e Iñaki Rupérez, y tampoco con Mikel Goti y Jon Karrikaburu por decisión técnica. Mientras, Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson recibieron el alta médica y entraron en la convocatoria.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Marín, Soler, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Guedes.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Barrios, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Anoeta.

--HORA: 21.00/DAZN.