El Atlético de Madrid quiere recuperar la sonrisa antes del parón en la Liga F Moeve

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Liga F Moeve 2025-2026 afrontará este fin de semana su octava jornada, la previa al parón internacional, con el FC Barcelona intentando mantener su arranque demoledor en la visita del Granada CF, y con cinco equipos peleando por la segunda y tercera plazas, entre ellos un Atlético de Madrid que espera recuperar la sonrisa en la visita a Riazor y un Real Madrid que quiere confirmar su paulatina mejoría.

El líder FC Barcelona sigue sin dar mucho margen a sus rivales e intentará defender o aumentar su renta de siete puntos al frente de la clasificación. Lo hará en el Johan Cruyff ante el Granada CF en el que será el primer partido sin la centrocampista Patri Guijarro que parece que ya no volverá a jugar hasta 2026 por una lesión en el pie producida en la goleada en la Champions ante la AS Roma (0-4). El conjunto nazarí lleva tres jornadas sin ganar.

A siete puntos y con el objetivo de no descolgarse está un trío de equipos, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que peleará por irse al parón en la segunda y tercera plaza que da acceso a optar a una plaza en la próxima Liga de Campeones.

El conjunto madridista es el que marcha en una segunda posición que intentará defender para empezar a coger un buen ritmo que sí está teniendo en Europa. Impulsado por su victoria a domicilio ante el PSG francés, aunque con las malas noticias de los problemas físicos de Linda Caicedo y la guardamente Merle Frohms, el equipo madridista recibirá al colista Levante UD, que aún no ha ganado, en el Alfredo di Stéfano donde se mantiene invicto y con pleno de triunfos.

Por su parte, menos animado está el Atlético de Madrid, que está atravesando un irregular momento con una victoria en sus últimos cuatro partidos y que además ha perdido por lesión a una jugadora importante como la delantera brasileña Gio Garbelini. Las rojiblancas querrán cerrar una semana dura con las dos derrotas en casa sin marcar ante el FC Barcelona (0-6) y el Manchester United (0-1) con un triunfo a domicilio ante un Deportivo ABANCA, que lleva un punto de los últimos 12.

La Real Sociedad también ha frenado su buen arranque con dos jornadas seguidas sin ganar y querrá volver a la senda de la victoria en Ipurua en el derbi ante una SD Eibar mejorada, mientras que Costa Adeje Tenerife (12 puntos) y Madrid CFF (11) también perdieron el fin de semana pasado y tratarán de rehacerse en el Heliodoro Rodríguez López, donde todavía el equipo tinerfeño todavía ni ha ganado ni ha marcado, y en el Jesús Navas donde al madrileño le espera un Sevilla FC que busca su tercera victoria seguida y superarle en la tabla.

El fin de semana se completa con dos equipos que todavía no han ganado esta campaña junto al Levante UD. El Athletic Club (4 puntos), penúltimo clasificado, intentará salir de su mal inicio y de la parte baja en su visita al Alhama CF El Pozo (8), mientras que el DUX Logroño (4) querrá estrenarse en el duelo directo ante el RCD Espanyol (6).